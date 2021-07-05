Киев, , 17:10 — REGNUM Карта России с Крымом была показана украинским государственным телеканалом «Дом» в одной из передач, сообщает 5 июля СТРАНА.ua.

Правильная карта России появилась 1 июля в выпуске передачи «Русский дневник», посвящённом ценам. Выпуск вышел под названием «Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ», а в его заставке была показана карта России с Крымом.

Интернет-издание отмечает, что эта передача до сих пор доступна в паблике канала «Дом» в Facebook. Также оно указывает, что руководство телеканала начало «внутреннюю проверку в связи с этим инцидентом», «уже предварительно установили виновного».

В ходе проверки уже установлено, что вышеуказанной заставки в распоряжении телеканала нет, так что пока не ясно, как она оказалась в выпуске.

В заявлении телеканала говорится, что «все причастные к этому проекту в настоящее время отстранены от исполнения своих обязанностей» и что «Дом» стал «объектом диверсии и провокации». «Публично обращаемся к Службе безопасности Украины за помощью в проведении внутреннего расследования», — заявили на телеканале.

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