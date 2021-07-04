«Украина хочет мелко пакостить и скакать» — на Украине обсуждают войну с РФ
Россия, если бы хотела, то давным-давно поставила бы Украину «на колени». ВСУ не в состоянии воевать против армии России. Об этом 4 июля в эфире украинского телеканала НАШ заявил генерал-лейтенант вооруженных сил Украины Вилен Мартиросян.
Заявление офицера обсудили в YouTube-канале «НАШ». Многие поддержали украинского (в прошлом советского) офицера.
«Отец правильно сказал!!! У Вашего государства нет ничего, Вас разграбили!!!» — написал KaSpEr WOT.
«Война — это самое грязное дело! Надо думать о мире! И искать способ закончить войну! Вы реально не понимаете? Даже у коллективного запада нет шансов победить Россию. В лучшем случае кто-то останется жив. Но как будут жить?» — добавил Вадим Р.
«Украина боится признаться, что она колония и ищет к кому прилипнуть на содержание…» — пишет Alexander B.
«А разве хоть кто-то в мире способен воевать с Россией и не понести при этом неприемлемый урон? Система «мёртвая рука» работает, и Америка это знает», — отметил Z_NEN.
«Кому нужна паника? Если её постоянно нагнетают, значит, кому-то нужна», — добавила Майя Ш.
«Где вы собираетесь воевать с Россией? На своей территории? Ну и кто вам доктор?» — спросил читатель под псевдонимом Улыбка.
«Да Украина и так уже стоит на коленях с протянутыми руками…» — отметил читатель под псевдонимом «свобода для всех».
«Наполеон и Гитлер тоже собирали подобную шоблу. Но итог всегда один — русский воин в Париже или Берлине устанавливает свои знамена!!!» — написал Владимир Н.
«Правильно говорит старый воин,
«Если бы Украина хотела воевать, то давно бы объявила войну. Украина хочет мелко пакостить и скакать. К сожалению, страна превратились в шакала Табаки», — пишет «Добрый человек».
«Не хотим мы на колени ставить украинцев! Когда же вы это поймёте??? Не враги мы вам никакие, а Крым — это следствие того, что ваши майданные власти задумали против России. Неужели вы ещё верите, что майдан был против олигархов??! Да он был для того, чтобы врагами нас сделать, но зачем это вам???» — подытожила Галина.
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