26 июня 2021 | Время чтения 7 мин

В Сети обсудили заявление представителя украинской делегации в ТКГ Дениса Казанского, который назвал Минские соглашения фактором сдерживания в Донбассе и отметил, что для украинской армии «не вариант» «тягаться» с армией России.

Оксана Переможенко, , 15:13 — REGNUM Фактором сдерживания в Донбассе назвал Минские соглашения представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Об этом он заявил 25 июня в эфире украинского телеканала «НАШ». Он также отметил, что для украинской армии «не вариант» «тягаться» с армией России.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«[Если] порвать Минские соглашения… сразу же встает вопрос, а что дальше?.. На следующий день после того, как мы выйдем из Минских соглашений, мало того, что вопрос санкций [против России]… это полбеды. Хуже, что фактически исчезает любой фактор сдерживания военных действий… И если бы хотя бы у нас был равнозначный противник, с которым мы могли бы, условно говоря, тягаться на уровне армии… Тягаться с российской армией вообще не вариант. К сожалению. Мы ж реалисты, мы это понимаем. Поэтому ничего, кроме новой мясорубки и итогового Минска-3, еще более невыгодного, естественно для нас, в конечном итоге в результате этой авантюры мы не получим. Поэтому как бы не нравился Минск-2… но это хоть какое-то сдерживание…» — сказал он.

Вместе с тем он также назвал Минские соглашения «абстрактным» документом, который можно трактовать как угодно, но «Минск», по его словам, «не работает». Казанский отметил, что конфликт в Донбассе когда-нибудь разрешится, но капитуляция — это не выход.

Артиллерия ВСУ. (с) Пресс-служба министерства обороны Украины

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Заявление представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира в YouTube-канале «НАШ». Многие напомнили, что украинская пропаганда восьмой год утверждает, что «воюет» с российской армией, а теперь выходит, что «воевать» с Российской армии «не вариант», она сильнее. Иные призвали Киев выполнять Минские соглашения, которое были заключены после капитуляции украинской армии. Третьи отметили, что в состав Украины жители ДНР и ЛНР возвращаться не хотят после всего, что им устроил Киев за последние семь лет.

«Тягаться с Россией не вариант? А что все это время «защищал Европу» от нашего Мордора?» — спросила Виктория Х.

«Казанский, укажи, что в Минских соглашениях надлежит выполнить Германии, что России, а что Франции», — призвал Сергей S.

«Бомбардировку? Кроме американцев в XXI веке никто не бомбит мирные города. Ну и Украина ещё», — пишет Юрий Ч.

«Почему украинцы считают, что переписать Минские можно только в их сторону? Может быть и по-другому», — отметил Alex A.

«Как так-то, мы ж Европу «защищали» 7 лет?» — спросил Захар З.

«Когда не знаешь, как поступить, делай по закону. В данной ситуации выполняй Минск. 13 пунктов как прописано без разночтения…» — добавил Иван Х.

«Так вы уже капитулировали, когда Минск подписали, так что для вас это вполне себе выход», — отметил Roman B.

«Казанский бредит наяву. В ЛДНР уже пошли в школу дети, рождённые вне Украины, которые росли при бомбежках и блокаде. Для них Украина — это смертельный враг», — пишет Alex V.

«Осаду Львова получите», — добавил Михаил С.

«Оставьте в покое Донбасс и все будут довольны», — призвал Олег И.

Нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ за прошедшие сутки. mil-lnr.su

«Я не понял, они уже не самая сильная армия на континенте, «сдерживающая российские орды», бороня Европу от тирании? И с Россией войны у них больше нет? Растаяла, как заячье сало?» — спросил Григорий М.

«ВСУ даже смотреть в сторону ВС России не рекомендую, а не то чтобы тягаться. Порвут как тузик грелку», — добавил Майкл К.

«Панове, вы думаете, шо в Кремле дураки сидят? В отношениях с вами всё всегда делается с поправкой на вашу ставшую притчей во языцех хитрость?!» — отметил читатель под псевдонимом Судья Дредд.

«Поэтому тягаемся против жителей Донбасса», — отреагировал Антон Г.

«Минск-3 будет возврат земель в состав России, включая Киевскую область», — пишет Alex N.

«Минска-3 не будет, будет капитуляция Украины», — добавил Евгений.

«Вы с кем воюете? С Донбассом почему не хотите говорить? Ведь вы считаете дончан своими гражданами, а не говорите потому, что знаете, они с вами говорить не будут после всего того, что вы там натворили. Хуже фашистов и ещё на что-то надеетесь», — написала Любовь Е.

«Все чётко и ясно вам сказано, пока напрямую с Донбассом не начнёте говорить, толку не будет. Так что спускайтесь с деревьев и обратно в людей обращайтесь», — отметил Виталий В.

«Невыгодно им. Порвите договор, будете обсуждать уже из Львова, какую деревню вам оставят. И оставят ли? Думается уже этой осенью к вам приедет дядя с чётким графиком ваших действий… У власти было 7 лет на решение проблемы. Теперь скоро будут решать проблему самой власти на Украине. Доскакались», — отреагировал Николай С.

«Порошенко подписал Минские соглашения, Зеленский подтвердил приверженность им и пообещал выполнение. А сейчас они хоть что-то делают, переделывают, а страны-гаранты, да и США, тыкают их носом в то, что должно быть выполнено… Не, толку не будет», — пишет Олег Т.

«Лжец! Методология исполнения Минских договорённостей есть, вы её тем более подписали — это формула Штайнмайера, нужно просто принять закон об особом статусе и о выборах в Донбассе, и провести эти выборы. Но вы этого делать не хотите, так как, во-первых, вам Донбасс не нужен, — там живут не ваши избиратели, во-вторых, вы боитесь, что снимут с России санкции и тогда цель вашего существования, а именно, — гадить по максимуму России, будет под вопросом. В третьих, вы тупо боитесь нацистов и других краснолинейцев. В-четвёртых, вы в ужасе от того, что тогда перестанете быть нужными вашим великим англосаксонским друзьям и о вас просто забудут… Народ не тупее вас, не думайте, что он ведётся на ваши постоянные иезуитские отмазки», — написал К. В.

«Инициатор войны именно Украина. Присутствие российских войск за 8 лет не смог подтвердить никто, ни одна миссия ОБСЕ, которых там как тараканов. Это гражданская война, которую начали главари госпереворота в 2014 году. И с радостью продолжают нынешние. И если украинская верхушка не осознает это, то войну закончить не удастся», — добавил A. P.

«Украина никогда не была и не будет единым государством. Там живут два совершенно разных народа, менталитет, традиции и герои у которых абсолютно разные. Возврат к границам 1939 года неизбежен и рано или поздно он все равно произойдет, как это не прискорбно», — пишет Анатолий Я.

Западная Украина в границах от 3 октября 1939 года на политико-административной карте СССР от 3 марта 1940 года

«Нет милочка, не Минск-3, а Киев-1 вернее просто Киевские соглашения о капитуляции Украины и создания нового государства», — отметил Вадим Д.

«Да не хотят ДНР жить в такой стране, как сегодняшняя Украина. Это так трудно понять?» — задал вопрос Мик Н.

«Минска-3 уже не будет, будет Киев-1!» — добавил Каллистрат С.

«Если бы вы тягались с российской армией, то сейчас бы решали принадлежность Львова, а не выборы в Донбассе», — отметил один из читателей.

«Чудно получается. Сначала Украина настаивала подписать Минск-2, т. к. была близка к армагедонцу, а сейчас она в лице этого «специалиста» пытается доказать, что Украина, не выполняя Минск-2, хоть что-то пытается делать? Где логика? Хотя, где логика и где Украина», — пишет Деметра 133.

«Минска-3 не будет. Вместо него будет граница по Збручу!» — подытожил Immanuil T.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отгородится от Донбасса «стеной», если не сможет «альтернативно» договориться об урегулировании вооруженного конфликта.