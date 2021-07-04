Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4 в матче четвертьфинала Евро-2020, который состоялся 3 июля в Риме.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Проигрыш национальной сборной Украины в социальной сети Facebook прокомментировали читатели одесского издания «Думская.net». Также новость обсудили на YouTube-канале «Телевизионной службы новостей» (украинский телеканал «1+1»). Многие поддержали сборную Украины, отметив, что команда всё-таки прошла в ¼ финала. Иные отметили, что сборная Англии сильнее сборной Украины, и проигрыш был предсказуемым.

«4:0. Команда видимо мову учила, а не на тренировке была!» — написала Мария Г.

«Из колеи выбил быстрый гол. Физически мы слабее англичан. После второго мяча раскрылись. Кончилась сказка, осталась реальность. Мне кажется, шо ребята сами не верили в победу… Но в целом у нас сборной нет», — пишет Вадим Т.

Цитата из видео на YouTube Первый гол Украина — Англия Евро-2020

«Я думаю, при Шевченко у сборной Украины нет особых перспектив. Его психология и стратегия игры имеют явный крен в сторону результата, в сторону, как выжать из этих середнячков максимум очков в ущерб красоте атакующего, рискового и созидательного футбола. Поэтому он будет цепляться за проверенных «старичков» типа Ярмоленко, Яремчука, Кривцова… И в ущерб молодым необстрелянным талантам. Как, например, Довбик. Мне как зрителю намного интереснее смотреть матчи наподобие Франция — Швейцария, Испания — Швеция, где была борьба, атаки, удары по воротам, моменты, голы, интрига, камбеки… Но не матчи Украина — Австрия, Украина-… На мой взгляд, лучше проиграть в красивой, самоотверженной борьбе, доставившей наслаждение всем. А не нудить до четвертьфинала…» — отметил Сергей Ж.

«Не обижайте игроков и тренера. Они играли достойно и делали всё что могли. Класс команд очень разный, и не каждый день они играли против лучших сборных мира. Не забывайте это! Только так приходит опыт!!!» — отреагировал Valeriy Z.

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»Сборная Англии так и не поняла, что это за дворовая команда с ними играет. Ну, поиграли 5 минут в первом тайме и 15 во втором, положили 4 штуки и покатали мячик, ну так, ради прикола», — добавил Андрей Н.

«Сейчас начнутся язвительные комментарии по поводу проигрыша сильному сопернику, родоначальнику футбола. Ребята! Мы пробились в элитный клуб восьми команд и хотим занять место возле камина? Извините, так не бывает! Нужно вкалывать на поле, а не надеяться на случай. Я считаю, успех Украины на этом чемпионате. Простите за прямоту, но тренера нужно найти мыслящего современными категориями. Хороший футболист — не всегда хороший тренер. Лобановский был исключением из правил. Здоровья всем!» — написал Анатолий Я.

«Первый гол пропустили на 3-й минуте. Это уже достижение, могло быть и хуже», — пишет Андрей В.

Цитата из видео на YouTube Украина — Англия Евро-2020

«Проиграть Англии — не позор. Позором было бы проиграть равноценной или худшей команде», — отметила Larissa K.

«Я не понимаю недалеких, которые с ненавистью хейтят сборную. Да, проблемы есть, и работать есть над чем, без сомнений. Но вы не сравнивайте класс английских футболистов с нашими. Это не позор и не повод вонять, просто английские футболисты всё время играют с соперниками уровнем выше. Отсюда и опыт, и понимание игры, и привычка играть «не зажато». Тем не менее Украина показала хороший уровень футбола», — написал Трикстер.

«А что, кто-то ожидал победы над англичанами? Сопли все жуют, типа такая неожиданность произошла… Это и так чудо, что наши футболисты в «Евро» вообще прошли, а тем более в ¼», — добавил Braen 007.

«Зато будут больше уделять время форме и тому, как говорят на пресс-конференции», — подытожил Дмитрий.

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