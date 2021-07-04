Граждане России выступают против принудительной вакцинации. В частности, это касается вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующие петиции были размещены на сервисах change.org, citizengo, а также в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Петиция «Мы против принудительной вакцинации от COVID-19» была размещена на сервисе change.org 2 мая 2020 года и обращена к президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. На момент создания петиции, как указали ее авторы, не существовало ни одной вакцины от коронавируса с доказанной эффективностью.

«Мы выступаем против осуществления прививки (вакцинации) от COVID-19 любыми насильственными путями, носящими ультимативный характер, либо через запугивание СМИ и властями! У каждого гражданина РФ, должна быть свобода выбора! Каждый человек должен принимать решение сам за себя, а родители или опекуны за несовершеннолетнего ребенка, прививаться или нет от любого проявления COVID-19», — говорится в тексте петиции, набравшей по состоянию на 4 июля 2021 года 61 399 подписей из необходимых 75 000.

Петиция с требованием «не допустить принятия закона о принудительной вакцинации» была размещена 24 мая 2020 года и адресована президенту России Владимиру Путину, правительству России, Совету Федерации РФ, Госдуме РФ, уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ и Министерству здравоохранения.

«В Совете Федерации заявили о разработке законопроекта, запрещающего допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения. Согласно законопроекту, детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем прививок, не будут принимать в дошкольные и школьные заведения. Данная информация должна быть включена в информирование родителя при отказе от вакцинации ребенка. Считаем, что этот законопроект нарушает право наших детей на получение бесплатного школьного образования, гарантированного Конституцией, а также права на посещение государственных дошкольных учреждений… По сути своей данный законопроект является принуждением родителей к вакцинации своих детей, и мы не допустим его принятия!» — говорится в тексте петиции, набравшей по состоянию на 4 юля 2021 года 115 647 голосов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва.

27 июня 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» была размещена петиция «Против незаконного принуждения к вакцинации от коронавируса».

"Прививки никогда не были обязательными, так не переворачивайте всю медицину с ног на голову… Мы живем в свободном государстве с равными правами, и у каждого из нас должно быть право выбора!!!» — говорится в петиции.

Петиция набрала уже 425 288 голосов из необходимых 500 000.

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