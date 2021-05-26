Москва, 26 мая 2021, 18:31 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал глава государства.
Он отметил, что гражданам нужно самим осознать необходимость прививки и понять опасность, с которой они могут столкнуться.
«Особенно это касается людей старших возрастов», — подчеркнул Путин.
При этом в России, обратил внимание президент, созданы необходимые условия, чтобы прививка была безопасной.
По словам президента, эпидемия коронавируса обнажила главную задачу власти — защитить людей.