Из-за международных военных учений Sea Breeze — 2021 Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил представитель главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий, сообщает 2 июля пресс-служба ГУР МО Украины.

Дейнека А.А. Набеговый рейд черноморских кораблей у Одессы. 1944

Действия России, по словам военного, якобы вызваны страхом потерять свою доминирующую роль на севере Чёрного моря. По словам представителя главного управления разведки оборонного ведомства Украины, попытки России продемонстрировать свою готовность применить силу якобы несоизмеримы с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях.

«Для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. [Россия]… пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Чёрном море», — приводит пресс-служба ведомства слова Скибицкого.

Заявление чиновника обсудили на YouTube-каналах «Сегодня» и «Україна 24». Многие поддержали Россию, отметив, что когда у границ твоего государства проводит учения представители вражеского военного блока, то, конечно, нужно выводить свой флот.

«Бомбы уже скидывали? НАТО выразило обеспокоенность?» — поинтересовался комментирующий под псевдонимом Кипиш Петрович.

Корабли Черноморского флота ВМФ России

«В состав ЧФ РФ входят 89 надводных и подводных кораблей с общей численностью экипажей 25 000 человек. И шо прям все вывели?» — спросила Светлана П.

«Не все, конечно, но вывела! И дала понять обсосам, что с Россией шутить опасно!» — отметила Alla V.

«Пригласили «сами» до фига стран… а теперь «нас за що?» — пишет Наталья Б.

«Власти втягивают Украину в чужие игры», — добавила Галя G.

«Своего нету ничего, давайте чужим мериться. У вас уже нету мозгов вообще», — отреагировал читатель под псевдонимом Mobile legands Streem.

«А что НАТО делает в Чёрном море? Там уже есть украинская подводная лодка! Этого достаточно для отражения любой агрессии! У неё только проблемы со всплытием, зато с погружением все в порядке!» — иронизирует Владислав Б.

«Вы же прекрасно знаете, что Россия может потопить всех «Си Бризеров», включая весь турецкий флот, минут за 20 или около того! Вы серьёзно думаете, что НАТО будет воевать за Украину?» — написал Max Black.

«Убогие, до сих пор ездящие на маршрутках по центру Киева что-то там про росфлот вякают?» — не понимает читатель под псевдонимом Старый-Новый год.

«Ну, а как НАТО хотело? Это уже не та Россия, что в 90-х. Сейчас Россия по пасти запросто нащелкает всем, кто сунется. Так что клоуну Зеленскому лучше искать встречи с Путиным и мирно улаживать, иначе и убежать не успеет, и тогда от 25 лет лишения свободы клоун не отпетляет со своей сворой, которая будет топить клоуна, чтобы самим поменьше срок получить. А натворил Зеленский со своей сворой столько, что на всех хватит», — отметил Serega P.

«Правильно! Ибо нех… американцам делать в Чёрном море. Главные агрессоры мира, разжигатели войн, одни беды от Америки, включая майдан», — пишет Оксана С.

«Ничего предосудительного не вижу. Соседний блок проводит боевые учения возле твоих границ…» — добавил Андрей Н.

Mil.ru Черноморский флот РФ

«У них учения, у нас учения!» Говорят, Шойгу поблагодарил американских и украинских военнослужащих за участие в учениях войск Южного военного округа», — иронизирует читатель под псевдонимом Олег Из Донецка.

«Пора Украине в ответ выводить резиновые лодки, которые им НАТО в лице США подарило», — шутит Любовь Б.

«В России самая сильная армия в мире! И этот факт нужно признать!» — добавила Алла.

«Да нет, как показывает рейтинг 2021 года, самая сильная армия пока что у США… Далее Россия, и после неё Китай», — ответил Алле Roman O.

«Рейтинг — это не показатель! А вот терпение может лопнуть! И все чужеземные кораблики пойдут на дно! Людей жаль! А натовская власть развлекается!» — ответила Алла на реплику Roman O.

«Россия показывает зубы? А что делает и что показывает НАТО у тех берегов? Провоцирует войну? И эта война будет идти не в Америке или Европе, а на территории Украины», — написал Леонид Леонидович.

«Где могучий украинский флот в составе надувных лодок и единственного кораблика «Сагайдачного» — бывшего сторожевого корабля погранвойск КГБ СССР. Наверное, он попал под закон о декоммунизации, принятый на Украине, и потонул от собственных законов, а не от ракет противника», — пишет Ivan S.

«А что, на Украине есть флот? Резиновый, надувной? А в Николаеве на верфи освоили производство сковородок?» — поинтересовался Михаил Ш.

«Нечего НАТО делать в Чёрном море, а тем более англосаксам», — отметила Natali N.

Stockpholio.net Черное море.

«Молодцы, Россия. НАТО только может бомбить Югославию, а об Россию рога поломает, это было даже видно с британским эсминцем. Только у нас (на Украине. — О.П.) пропаганда говорила, что Россия получила ляпас (пощечину. — О.П.), бред какой-то уже несут», — добавил Виталий К.

«Когда ЧФ РФ выходит в море, ВМСУ сразу переходит в подводное положение», — шутит Joss B.

«Пусть эта вся шобла к своим берегам плывет, а не бряцает здесь оружием, если что, отвечать придется Украине, а они, как всегда, сбегут», — добавила Олена Б.

«Моська начала тявкать, и слону стало интересно, кто там? Вышел посмотреть», — прокомментировал Николай М.

«Да кому какая разница, кто что вывел, кто что перекрыл? К сожалению, у Украины нечего выводить и перекрывать. Ой, резиновые изделия (лодки. — О.П.)» — пишет Виталя Д.

«России наплевать, чьи корабли в море. Любое грубое нарушение на границе РФ — и эти корабли НАТО растворятся в море», — отметила Вероника Ф.

«Ну а, собственно, что вы ожидали-то? Все спокойно посидят и посмотрят на эти игрища? Так нет. Все тоже приведут свои войска в боевую готовность и будут держать вас на прицеле на всякий случай. Ну и опять же тренировка», — подытожил YoshkinKot.

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