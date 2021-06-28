28 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что в Одессе стартовали международные военные учения Sea Breeze — 2021, которые пройдут с 28 июня по 10 июля 2021 года.

Мирослава Романенко, , 18:53 — REGNUM В Одессе стартовали международные военные учения Sea Breeze — 2021. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля 2021 года. Всего в учениях принимают участие около 5 тыс. человек, 24 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 команд специального назначения и водолазных команд, что делает Sea Breeze — 2021 крупнейшими учениями за все 20 лет их проведения.

Наколка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Помимо США и Украины в учениях примут участие силовики из 29 стран: Австралии, Албании, ОАЭ, Бангладеш, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Египта, Израиля, Италии, Канады, Литвы, Латвии, Молдавии, Норвегии, Пакистана, Польши, Румынии, Сенегала, Турции, Франции, Швеции, Японии, Северной Ирландии.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина» и читатели издания «Шарий.net». Также новость обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие из комментирующих восприняли учения как некий «раздражитель» для России.

Американские моряки на учениях Sea Breeze — 2021 (сс) armyinform.com.ua

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«Досмеялись россияне с украинского флота. А ведь это же русская народная пословица, а не украинская: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», — написал Anatolii S.

«Вот только эти «друзья» вместо помощи спихнули старое, идущее на списание железо Украине. И «по-дружески» ещё и кредит выдали на его приобретение. Плюс обучение личного состава за те же доллары. И по контракту техобслуживание и запчасти за доллары «по-дружески». Нормальная такая дружба в кредит под проценты за старьё. И что это друзья даже не «выразили озабоченность и не осудили действия России» в случае с английским «Дефендером»?..» — ответил Олег З. На реплику Anatolii S.

«А почему тогда возмущения, если Россия свои учения проводит? Имеет право, тем более на своей территории», — отметила Вера С.

«Конечно, это провокация, но чем она закончится — вопрос?» — пишет Mona P.

«А на чем наши, на байдарках? Всё про*рали!» — добавил Сань Ок.

«Флагман украинского флота — боевой буксир «Яны Капу» — поведёт натовский флот в Керчь, к причалу ФСБ. Дорогу знает. Посмотрим, кто рискнёт за буйки заплыть в «территориальных водах» Украины», — иронизирует Сергей Евгеньевич.

«Главное, чтобы НАТО не забывало — если что, то мы в рай, а они просто сдохнут…» — напомнил Александр П. слова Путина, сказанные им в 2018 году.

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«Украину будет представлять крупнейший надувной флот в Чёрном море», — иронизирует Василий Б.

«Отличный шанс для российских систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — М. Р.) XXI века поработать удаленно и выключить всё: навигацию, связь, свет, ПО и т. п. на судах НАТО!» — написала Анне Л.

Учения Sea Breeze — 2021 (сс) armyinform.com.ua

«Давайте, давайте, подразните Россию. Мало не покажется», — отреагировала Елена А.

«Кто видел украинский флот, тот даже в Одессе не смеётся», — добавил bob marli.

«Не вижу линкора «Сагайдачного» («Гетман Сагайдачный» — фрегат, флагман ВМС Украины. — М. Р.) и броненосец «Винницу» (вероятно, речь идет о малом противолодочном корабле «Винница» 1975 года постройки. — М. Р.). Похоже, в Вилково в камышах кучкуются», — написал Анатолий Ш.

«Только на другую территорию не зайдите, а то тикать придётся. Одни еле утащили кораблик из чужой территории, что аж чуть не обделались», — добавил Анатолий.

«Что-то в Америке не наблюдаю «совместных» учений. Свободные, как же», — отреагировал Игорь П.

«Вы, главное, к Крыму не приближайтесь, а то вам придется ваши смешные ВМС вообще упразднять», — подытожил один из читателей.

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