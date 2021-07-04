Жители посёлка Демьянка Уватского района Тюменской области выиграли в лотерею под названием «дозвониться до Путина». И магия главы государства стянула «всю королевскую конницу и всю королевскую рать» разбираться с грабительскими счетами за жилищно-коммунальные услуги в новостройке тюменского посёлка. И, казалось бы, мы всей страной должны покрыться доброй белой завистью к демьянцам, которым явно подфартило. Однако там нечему завидовать даже после волшебного пенделя от главы государства.

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане. 1905. Купцы

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«Цифры обескураживают»

На традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая в этом году состоялась 30 июня, переселенцы из аварийного жилья в новостройки из посёлка Демьянка представили главе государства платёжные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с пятизначными суммами. Владельцы квартиры площадью 70 кв. м за апрель получили счёт на 74 тысячи 780 рублей, а хозяева 60 кв. м — 50 тысяч 661 рубль.

За спиной обратившегося к Путину демьянца Тарлана Тагирова выстроились жительницы домов по улице Пионерная, 4, и Железнодорожная, 15. Все они по программе переселения из аварийного жилья переехали в новые квартиры. Их радости не было границ до злосчастных апрельских платёжек за ЖКУ. Напомним диалог Тарлана Тагирова с Путиным.

Тарлан Тагиров: Нас переселили с доплатами из аварийного жилья в новые дома, сумма доплат составила до 330 тысяч. Вразрез с законодательством, жилищным кодексом это всё происходило. Но мы выкупили наши квартиры. Переселены мы были в феврале нынешнего года и в апреле уже получили квитанции за коммунальные услуги, где они варьируются от 40 до 70 тысяч. Мы обращались во все возможные инстанции, везде получали один ответ, что это экономически обоснованные тарифы. Обращались и в прокуратуру, и в администрацию губернатора, в администрацию района, жилищную инспекцию, департамент по ценовой политике. А 70% жильцов нашего дома — это пенсионеры. Размер пенсии составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а коммунальные услуги получаются от 20 тысяч и более. Просто нереально, это просто на выживание людей поставили. И нигде таких цен нет. У нас за куб воды — 333 рубля за холодную воду, и плюс ещё в полтора раза коэффициент — идёт надбавка на него. Когда мы жили в предыдущем доме, у нас было за отопление 1482 рубля за гигакалорию, сейчас это составляет 5331 рубль, и плюс ещё в полтора раза надбавка.

Владимир Путин: Тарлан Тагирович, я понял. Я только не очень расслышал: в самом начале Вы говорили, что при переезде Вам пришлось за что-то заплатить, и приличные деньги. За что, я не понял?

Тарлан Тагиров: Если позволите, я немножко точнее сформулирую. В сентябре прошлого года нас пригласили в администрацию посёлка для согласия на переселения из ветхого жилья. Мы были удивлены, что от наших имён были написаны уже заявления, и формулировка заявлений была следующая: «Прошу изъять у меня старую квартиру и взамен предоставить новую с учётом выкупной цены», — что само по себе говорило уже о доплате при переселении. Жильцы, естественно, отказались подписывать это заявление, но через неделю нас опять собрала уже глава администрации посёлка, которая убедила жильцов, что никакого обмана не будет, что это подсудное дело, что на это администрация района никогда не пойдёт. И люди, поверив на слово, подписали эти заявления. И, естественно, в этом году непосредственно при переселении получили суммы до 330 тысяч доплаты. Они оценили квартиры по рыночной стоимости, без коэффициента уменьшения.

Владимир Путин: Тарлан Тагирович, я увидел, сзади Вас такая мощная группа поддержки, как у Яши-артиллериста в «Свадьбе в Малиновке», поэтому победа будет за нами, даже не сомневайтесь. Во-первых, для меня непонятно, что за доплата. Это какая-то ерунда, я не очень понимаю, я вам обещаю, что с этим разберёмся. Второе. Цифры, которые Вы назвали, они тоже, мягко говоря, обескураживают: и за воду, и за общий счётчик. Вода у нас, если мне память не изменяет, может быть, в Тюменской области чуть побольше, но в целом по стране — 37 рублей за кубометр. Откуда берутся те цифры, которые Вы назвали, и конечный результат оплаты, совершенно непонятно.

Вопрос из пос. Демьянка Тюменской области по вопросу высоких тарифов ЖКХ во время прямой линии с Владимиром Путиным». moskva-putinu.ru

«Такова норма закона»

Тюменский губернатор Александр Моор в режиме видеоконференцсвязи сразу же после прямой линии провёл совещание с чиновниками. Как выяснилось, новый дом для переселенцев в посёлке Демьянка был сдан в декабре 2020 года, а в феврале в него стали въезжать новосёлы. Новые квартиры взамен старых, находящихся в собственности, передавались жителям Демьянки при переселении из аварийного жилья по договору мены.

«Такова норма закона», — пояснили в региональном оперативном штабе.

При договоре мены оценивается жильё в аварийном доме и новое. Порой оценочная стоимость не совпадает. Согласно законодательству, собственник должен доплатить ценовую разницу. Так получилось и у некоторых переселенцев из Демьянки, объяснил в свою очередь глава региона.

«В конкретном случае мужчина, который обращался, — Тарлан Тагиров, площадь его квартиры была 52,7 квадратных метра. В новом доме ему была предложена квартира площадью 56,7 квадратных метров. Разница в оценке составила 62 900 рублей. По просьбе собственника ему была предоставлена рассрочка на период в пять месяцев», — отметил Александр Моор.

По словам тюменского губернатора, сумма доплат при переселении жителей Демьянки из аварийного жилья в новое варьировалась от нескольких десятков тысяч до 150 тысяч рублей, не заявленные 330 тысяч.

В «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО), которая является ресурсоснабжающей по воде и теплу для указанных новых домов, пояснили, что проблема с платёжками была решена сразу, как только Тарлан Тагиров к ним обратился — ещё в мае.

«Дом, где живет Тарлан Тагиров, был ввёден в эксплуатацию в декабре 2020 года, жильцы заехали в марте. Счёт на оплату услуг был выставлен впервые в мае сразу за март и апрель 2021 года по нормативу: так происходит всегда, когда управляющие компании не сертифицируют у поставщика общедомовые приборы учета. В мае этого года жители дома обратились в СУЭНКО с замечаниями к начислениям. В это же время управляющая компания зарегистрировала приборы учёта, и новые квитанции всем жителям нового дома (Пионерная, 4) были составлены с перерасчетом за прошлые месяцы. У Тарлана Тагирова итоговый счёт за отопление за четыре месяца составил 27,1 тыс. рублей, по 6,7 тыс. рублей за месяц», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «СУЭНКО».

И по словам ответственных лиц, «вот такая, понимаешь, загогулина получается», как говорил первый президент России Борис Ельцин.

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«Отмазались технично»

После таких ответов немудрено, что в социальных сетях понеслась ругань в адрес губернатора и «СУЭНКО».

"Противно видеть, как выкручиваются, если бы не дошло до Путина, всё осталось без изменения», — пишет участник группы «Наша Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

"Отмазались технично. А что дальше?», — вопрошают в паблике «Интересное в Тюмени».

«А 6700 рублей за отопление — это нормально? Шакалы!» — негодуют тут же.

Проблема доплат при переезде из аварийного жилья в новое, судя по комментариям в интернете, является болезненной и животрепещущей.

«Эти доплаты везде есть. Вот только собрала доки в опеку, с ветхого на новостройку пришлось полтора миллиона доплатить. Я многодетная, и мне без процентов на 10 лет дают эту сумму», — отметила жительница Югры в группе «ХМАО Онлайн».

«Мне вот, как собственнику, по переселению за трёхкомнатную квартиру 73 кв. м оценили в 4,1 млн рублей, а купить на эти деньги можно только 40 кв. м. Где справедливость?» — пишет другой житель соседнего с Тюменской областью Ханты-Мансийского автономного округа.

«Смотрите, вот выделили на несколько квадратов больше, человек жалуется, что сумма велика, даже если раскидать на пять месяцев. Он не согласен, значит дайте жильё меньших квадратов, а разницу доплатите. Если нет таких квартир априори, то необходимо выделить ту самую квартиру, по квадратам, которую данный гражданин получил, а рассрочку установить так, как для него было бы удобно — на год, два, десять лет. Почему переселенцам ставят финансово невыгодные условия? Ведь гражданин не виноват, что здание непригодно для проживания», — задаётся вопросами участник паблика «Реальная Тюмень»

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«Они не извиняться приехали»

Высокие тарифы на услуги ЖКХ и произвол управляющих компаний — набившая оскомину тема и любимый конёк оппозиционеров, а также реперная точка народного негодования. Ещё и с 1 июля 2021 года в России вновь повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И всё-таки жители Тюмени, которым придётся платить за отопление 1391,14 рублей за гигакалорию и 36,91 рублей за кубометр воды в новых домах, остаются в выигрышном положении по сравнению с новостройками периферийной Демьянки.

Это легко проверить, ибо на сайте департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области весьма удобный навигатор по базе принятых тарифных решений.

Жители демьянской новостройки с 1 июля 2021 года будут платить за отопление 5331 руб/Гкал, а за холодную воду — 305,9 рублей за кубометр. Почувствуйте разницу с Тюменью, где тариф за отопление дешевле на четыре тысячи рублей, а за холодную воду доведётся платить почти в десять раз меньше.

И десант «всей королевской конницы и королевской рати», прибывший в Демьянку 1 июля, снижения тарифов жителям новостройки не обещает.

По информации ГТРК «Регион-Тюмень», уже на следующий день после прямой линии с главой государства в Демьянку приехала целая комиссия из представителей региональных и районных властей, а также жилинспекции и прокуратуры. А коммунальщики приехали в четыре часа утра устранять недостатки жилья до появления комиссий. Переселенцев с утра стали по одному вызывать в отдел полиции на допрос. Как выяснилось, жителям одной из квартир в апреле пришла платёжка не на 40 тысяч, и не на 70, а на на сумму свыше 103 тыс. рублей. К вечеру принесли другие платёжки, с другими, но по-прежнему большими суммами.

«Они не извиняться приехали. А уговаривать нас, что мы в чём-то ошибаемся, недопонимаем», — сообщил телевизионщикам переселенец Валерий Маленюн.

«Если не платить, пени пойдут, говорят. Но если мы заплатим эти суммы, то, значит, мы с ними согласны», — сообщил о дилемме Сергей Никитин.

Глава Соровского сельского поселения Уватского района Светлана Бондаренкосообщила журналистам, налетевшим в Демьянку после прямой линии с президентом, что путаница с цифрами в платёжках возникла по вине управляющей компании.

«В феврале текущего года мы заселили очередной четырёхэтажный дом. Чтобы платить не по нормативам, в жилье должны были установить приборы учёта. Наша управляющая компания не успела закончить работу, поэтому 2 апреля 2021 администрация района решила помочь новосёлам. Мы связались с УК «Восток», но к нам никто не приехал и не опломбировал счётчики. Тогда я обратилась к заместителю главы нашего района, который пообещал после майских праздников начать опломбировку», — пояснила Светлана Бондаренко.

В Госжилинспекции по Тюменской области обещают проконтролировать перерасчёт жителям новых домов Демьянки начиная с момента заселения и вступления граждан в право собственности. То есть кто въехал в квартиру в апреле, за март будут не должны. А коммунальщикам за ошибки придётся заплатить штраф, уверяют инспекторы.

Обоснованность тарифов, которые в разы выше, чем в Тюмени, также проверит Федеральная антимонопольная служба, Минстрой РФ, прокуратура и Следственный комитет России. Но пока наступления коммунального рая никто демьянским переселенцам не обещает.

В социальных сетях Тюменской области, опираясь на слова Владимира Путина о среднем тарифе на холодную воду по России в 37 рублей за кубометр, жители региона меряются платёжками. Жители посёлка Боровский жалуются на тариф в 119 рублей за кубометр, в Сорокинском районе — 56 рублей.

«Нас обманывают и берут баснословно большие суммы за воду! Департамент ценовой политики сказал, что цена будет только расти, так как наш дом был сдан после июня 2020 года. Мы везде тоже писали, и ответ был такой же, как и людям из Демьянки — «тариф экономически обоснован», — уже создали петицию жители Боровского.

«Мы тоже обратились на прямую линию с президентом, но наш вопрос, к сожалению, не успел пройти, — пишут жители из Туртаса Уватского района. — Помогите снова привлечь внимание прокуратуры, департамента, губернатора! Как долго будет эта обдираловка? Незаконное завышение цен на коммуналку, ничем не обоснованное. Мы везде пишем письма, но в ответ только отписки! Будем дальше Путина обескураживать и шокировать, так получается».

А в паблике «ЧС Тюмень», где были представлены вышеуказанные жалобы о коммунальном беспределе, один из пользователей, пытаясь доказать бесполезность воплей о произволе, вспомнил слова вождя Великой Октябрьской революции Владимира Ленина: «Буржуазия тогда только услышит настойчивые требования пролетариата, когда он начнёт стучаться прикладами винтовок в ворота их дворцов». Нужна ли коммунальная пороховая бочка тюменским властям перед сентябрьскими выборами? Отмазки, отписки, бюрократический футбол из одного ведомства в другое до добра, как показывает историческая практика, не доводят.