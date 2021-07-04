«Будем дальше Путина шокировать!» — тюменцы о новых тарифах ЖКХ
Жители посёлка Демьянка Уватского района Тюменской области выиграли в лотерею под названием «дозвониться до Путина». И магия главы государства стянула «всю королевскую конницу и всю королевскую рать» разбираться с грабительскими счетами за жилищно-коммунальные услуги в новостройке тюменского посёлка. И, казалось бы, мы всей страной должны покрыться доброй белой завистью к демьянцам, которым явно подфартило. Однако там нечему завидовать даже после волшебного пенделя от главы государства.
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«Цифры обескураживают»
На традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая в этом году состоялась 30 июня, переселенцы из аварийного жилья в новостройки из посёлка Демьянка представили главе государства платёжные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с пятизначными суммами. Владельцы квартиры площадью 70 кв. м за апрель получили счёт на 74 тысячи 780 рублей, а хозяева 60 кв. м — 50 тысяч 661 рубль.
За спиной обратившегося к Путину демьянца Тарлана Тагирова выстроились жительницы домов по улице Пионерная, 4, и Железнодорожная, 15. Все они по программе переселения из аварийного жилья переехали в новые квартиры. Их радости не было границ до злосчастных апрельских платёжек за ЖКУ. Напомним диалог Тарлана Тагирова с Путиным.
«Такова норма закона»
Тюменский губернатор Александр Моор в режиме видеоконференцсвязи сразу же после прямой линии провёл совещание с чиновниками. Как выяснилось, новый дом для переселенцев в посёлке Демьянка был сдан в декабре 2020 года, а в феврале в него стали въезжать новосёлы. Новые квартиры взамен старых, находящихся в собственности, передавались жителям Демьянки при переселении из аварийного жилья по договору мены.
«Такова норма закона», — пояснили в региональном оперативном штабе.
При договоре мены оценивается жильё в аварийном доме и новое. Порой оценочная стоимость не совпадает. Согласно законодательству, собственник должен доплатить ценовую разницу. Так получилось и у некоторых переселенцев из Демьянки, объяснил в свою очередь глава региона.
«В конкретном случае мужчина, который обращался, — Тарлан Тагиров, площадь его квартиры была 52,7 квадратных метра. В новом доме ему была предложена квартира площадью 56,7 квадратных метров. Разница в оценке составила 62 900 рублей. По просьбе собственника ему была предоставлена рассрочка на период в пять месяцев», — отметил Александр Моор.
По словам тюменского губернатора, сумма доплат при переселении жителей Демьянки из аварийного жилья в новое варьировалась от нескольких десятков тысяч до 150 тысяч рублей, не заявленные 330 тысяч.
В «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО), которая является ресурсоснабжающей по воде и теплу для указанных новых домов, пояснили, что проблема с платёжками была решена сразу, как только Тарлан Тагиров к ним обратился — ещё в мае.
«Дом, где живет Тарлан Тагиров, был ввёден в эксплуатацию в декабре 2020 года, жильцы заехали в марте. Счёт на оплату услуг был выставлен впервые в мае сразу за март и апрель 2021 года по нормативу: так происходит всегда, когда управляющие компании не сертифицируют у поставщика общедомовые приборы учета. В мае этого года жители дома обратились в СУЭНКО с замечаниями к начислениям. В это же время управляющая компания зарегистрировала приборы учёта, и новые квитанции всем жителям нового дома (Пионерная, 4) были составлены с перерасчетом за прошлые месяцы. У Тарлана Тагирова итоговый счёт за отопление за четыре месяца составил 27,1 тыс. рублей, по 6,7 тыс. рублей за месяц», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «СУЭНКО».
И по словам ответственных лиц, «вот такая, понимаешь, загогулина получается», как говорил первый президент России Борис Ельцин.
«Отмазались технично»
После таких ответов немудрено, что в социальных сетях понеслась ругань в адрес губернатора и «СУЭНКО».
"Противно видеть, как выкручиваются, если бы не дошло до Путина, всё осталось без изменения», — пишет участник группы «Наша Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
"Отмазались технично. А что дальше?», — вопрошают в паблике «Интересное в Тюмени».
«А 6700 рублей за отопление — это нормально? Шакалы!» — негодуют тут же.
Проблема доплат при переезде из аварийного жилья в новое, судя по комментариям в интернете, является болезненной и животрепещущей.
«Эти доплаты везде есть. Вот только собрала доки в опеку, с ветхого на новостройку пришлось полтора миллиона доплатить. Я многодетная, и мне без процентов на 10 лет дают эту сумму», — отметила жительница Югры в группе «ХМАО Онлайн».
«Мне вот, как собственнику, по переселению за трёхкомнатную квартиру 73 кв. м оценили в 4,1 млн рублей, а купить на эти деньги можно только 40 кв. м. Где справедливость?» — пишет другой житель соседнего с Тюменской областью Ханты-Мансийского автономного округа.
«Смотрите, вот выделили на несколько квадратов больше, человек жалуется, что сумма велика, даже если раскидать на пять месяцев. Он не согласен, значит дайте жильё меньших квадратов, а разницу доплатите. Если нет таких квартир априори, то необходимо выделить ту самую квартиру, по квадратам, которую данный гражданин получил, а рассрочку установить так, как для него было бы удобно — на год, два, десять лет. Почему переселенцам ставят финансово невыгодные условия? Ведь гражданин не виноват, что здание непригодно для проживания», — задаётся вопросами участник паблика «Реальная Тюмень»
«Они не извиняться приехали»
Высокие тарифы на услуги ЖКХ и произвол управляющих компаний — набившая оскомину тема и любимый конёк оппозиционеров, а также реперная точка народного негодования. Ещё и с 1 июля 2021 года в России вновь повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И всё-таки жители Тюмени, которым придётся платить за отопление 1391,14 рублей за гигакалорию и 36,91 рублей за кубометр воды в новых домах, остаются в выигрышном положении по сравнению с новостройками периферийной Демьянки.
Это легко проверить, ибо на сайте департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области весьма удобный навигатор по базе принятых тарифных решений.
Жители демьянской новостройки с 1 июля 2021 года будут платить за отопление 5331 руб/Гкал, а за холодную воду — 305,9 рублей за кубометр. Почувствуйте разницу с Тюменью, где тариф за отопление дешевле на четыре тысячи рублей, а за холодную воду доведётся платить почти в десять раз меньше.
И десант «всей королевской конницы и королевской рати», прибывший в Демьянку 1 июля, снижения тарифов жителям новостройки не обещает.
По информации ГТРК «Регион-Тюмень», уже на следующий день после прямой линии с главой государства в Демьянку приехала целая комиссия из представителей региональных и районных властей, а также жилинспекции и прокуратуры. А коммунальщики приехали в четыре часа утра устранять недостатки жилья до появления комиссий. Переселенцев с утра стали по одному вызывать в отдел полиции на допрос. Как выяснилось, жителям одной из квартир в апреле пришла платёжка не на 40 тысяч, и не на 70, а на на сумму свыше 103 тыс. рублей. К вечеру принесли другие платёжки, с другими, но по-прежнему большими суммами.
«Они не извиняться приехали. А уговаривать нас, что мы в чём-то ошибаемся, недопонимаем», — сообщил телевизионщикам переселенец Валерий Маленюн.
«Если не платить, пени пойдут, говорят. Но если мы заплатим эти суммы, то, значит, мы с ними согласны», — сообщил о дилемме Сергей Никитин.
Глава Соровского сельского поселения Уватского района Светлана Бондаренкосообщила журналистам, налетевшим в Демьянку после прямой линии с президентом, что путаница с цифрами в платёжках возникла по вине управляющей компании.
«В феврале текущего года мы заселили очередной четырёхэтажный дом. Чтобы платить не по нормативам, в жилье должны были установить приборы учёта. Наша управляющая компания не успела закончить работу, поэтому 2 апреля 2021 администрация района решила помочь новосёлам. Мы связались с УК «Восток», но к нам никто не приехал и не опломбировал счётчики. Тогда я обратилась к заместителю главы нашего района, который пообещал после майских праздников начать опломбировку», — пояснила Светлана Бондаренко.
В Госжилинспекции по Тюменской области обещают проконтролировать перерасчёт жителям новых домов Демьянки начиная с момента заселения и вступления граждан в право собственности. То есть кто въехал в квартиру в апреле, за март будут не должны. А коммунальщикам за ошибки придётся заплатить штраф, уверяют инспекторы.
Обоснованность тарифов, которые в разы выше, чем в Тюмени, также проверит Федеральная антимонопольная служба, Минстрой РФ, прокуратура и Следственный комитет России. Но пока наступления коммунального рая никто демьянским переселенцам не обещает.
В социальных сетях Тюменской области, опираясь на слова Владимира Путина о среднем тарифе на холодную воду по России в 37 рублей за кубометр, жители региона меряются платёжками. Жители посёлка Боровский жалуются на тариф в 119 рублей за кубометр, в Сорокинском районе — 56 рублей.
«Нас обманывают и берут баснословно большие суммы за воду! Департамент ценовой политики сказал, что цена будет только расти, так как наш дом был сдан после июня 2020 года. Мы везде тоже писали, и ответ был такой же, как и людям из Демьянки — «тариф экономически обоснован», — уже создали петицию жители Боровского.
«Мы тоже обратились на прямую линию с президентом, но наш вопрос, к сожалению, не успел пройти, — пишут жители из Туртаса Уватского района. — Помогите снова привлечь внимание прокуратуры, департамента, губернатора! Как долго будет эта обдираловка? Незаконное завышение цен на коммуналку, ничем не обоснованное. Мы везде пишем письма, но в ответ только отписки! Будем дальше Путина обескураживать и шокировать, так получается».
А в паблике «ЧС Тюмень», где были представлены вышеуказанные жалобы о коммунальном беспределе, один из пользователей, пытаясь доказать бесполезность воплей о произволе, вспомнил слова вождя Великой Октябрьской революции Владимира Ленина: «Буржуазия тогда только услышит настойчивые требования пролетариата, когда он начнёт стучаться прикладами винтовок в ворота их дворцов». Нужна ли коммунальная пороховая бочка тюменским властям перед сентябрьскими выборами? Отмазки, отписки, бюрократический футбол из одного ведомства в другое до добра, как показывает историческая практика, не доводят.