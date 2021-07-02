Украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что зимой Украина будет покупать газ по «космической» цене. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

"Относительно тарифов [на газ], готовьтесь, товарищи… Нам отпускают газ… по формуле хаба европейского. А что делает сейчас Россия? Она закачивает газ в Европу в хранилища? Нет, не закачивает… А в Европе контракт с Газпромом по фиксированной цене… Сейчас Россия ничего не закачивает… Зимой цена выше будет? Выше… Европе фиолетово, потому что у них фиксированная цена, а мы будем покупать зимой, когда Россия будет гнать его по «космической» цене… И мы будем покупать по этой «космической» цене. Поздравляю всех», — с сарказмом отметил эксперт.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «НАШ». Также в социальной сети Facebook заявление Чаплыги обсудили на его странице и на странице телеканала «НАШ». Часть комментирующих отметила, что зима на Украине в финансовом плане будет тяжелой и, возможно, некоторым гражданам придется отказаться от отопления и кто-то не сможет оплачивать коммунальные услуги. Многие указали на то, что повышение цен на газ — закономерный итог ухудшения отношений с Россией.

«Часть малоимущих (немалая часть) уже отказалась от горячей воды. Зимой будут отказываться от центрального отопления и переходить на буржуйки… Но все равно будут молчать и жить в абсурде…» — пишет Геннадий Л.

«Количество неплательщиков увеличится…» — отметила Елена С.

«Мы зимой ничего уже покупать не будем, так как осень в этой стране будет жаркой…» — отреагировала Елена.

Gov.ua Украинский газ

«Это как подросток тупой из дома сбежал, пошарился, помыкался, спился, скурился, понял, что прогадал, но домой все-равно не возвращается — принципы и баранство мешает, а то родители свободу ущемляли. Так и страна наша. Убитая уже», — написала Инна К.

«Доколе мы будем терпеть эти издевательства над собой?..» — спросил Андрей Н.

«Ну так… шли в Европу, а этой зимой будет «полная Европа». И да, ничего личного», — написала Ольга Н.

«Ничего, кроме бизнеса, товарищи украинцы. Когда вам давали газ по сниженной цене, вы не оценили этого, так что не обижайтесь, теперь «сама, сама», — отметила Татьяна П.

«Не вижу проблемы. Скакать все умеют. Вот и скачите. И тепло, и полезно для здоровья», — с сарказмом добавил Павел Ж., делая отсылку к кричалке «кто не скачет, тот москаль», которую кричали участники майдана в 2014 году.

«Зато с российской газовой иглы слезли, это же гораздо важнее», — отметил danny 187.

«Не понимаю, о чем речь? Вы же украинцы уже года 4 не покупаете у России газ? Вы же его из Словакии получаете по реверсу. Вот вам Словакия по реверсу и будет продавать по бросовым ценам. Вы же «европейцы». Партия «Европейская солидарность» оплатит», — не без сарказма добавила Iris L.

«Скажите спасибо [Юрию] Витренко (глава Нафтогаза — О. П.), он озолотился на транзите и задрал его до небес! В итоге «Поток-2…» — отметил Alexander B.

Уильям Бальфур Кер, 1906 г. Из глубины

«Так в новом гимне же четко все сказано «душу й тіло ми положим» (душу и тело положим (пожертвуем) — О. П.)!.. Ведь в совковом гимне УССР были слова «живи Україна прекрасна і сильна» (живи Украина, прекрасная и сильная — О. П.), а это никак не вяжется с планами Госдепа!!!» — добавил Иван Б.

«Кусали руку дающего (кормящего) из-за собственной тупости. Всё пыжатся, пытаются доказать России, что они умнее, лучше и т. д. Комплекс неполноценности не даёт украинцам жить спокойно. Да России на вас было бы плевать, если бы вы не устраивали все эти годы пляски с трубой. Запомните, не быть вам не только великой, вам и страной не быть вообще», — отреагировала Ирина М.

«Да ладно. Скоро все степи энергетической вербой засадят, если конечно колонизаторы разрешат», — иронизирует Marina S.

«Свой газ добывайте, а не шакальте. Хотите, чтоб за ваши хотелки и скакалки кто-то платил? Сами оплачивайте свою продажность и жадность по полной», — написал Алексей В.

«Задача упаковаться до зимы и чемодан, вокзал, свобода», — шутит Виктор К.

«Украинцев жалко нормальных», — отметил Егор Т.

«Газ и электричество в стране должны быть бесплатно. Потом можно и идти защищать страну, а сегодня вы защищаете смертельные для народа тарифы», — добавила Natasha.

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