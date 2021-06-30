30 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили новость о том, что Газпром не стал бронировать новые мощности для транзита газа через Украину.

Оксана Переможенко, , 13:52 — REGNUM Газпром не стал бронировать новые мощности для транзита газа через Украину. Об этом 29 июня сообщает РБК со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте венгерской торговой платформы RBP.

Разговор с агрессором Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Оператор украинской газотранспортной системы предлагал забронировать 63,7 млн куб. м газа в сутки при цене $0,71 за кубометр», — сообщает источник.

Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна.ua». Многие из комментирующих напомнили о решении Стокгольмского арбитража, в соответствии с которым Газпром должен был выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов.

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«А вы как думали? Хватит грызть кормящую руку», — отреагировала MarjanaR.

«У Газпрома две цели — запустить и заполнить СП-2 и компенсировать прямые финансовые потери от стокгольмского «правосудия». И оплатит это Европа», — написал Сергей В.

«Сейчас начнётся: а нас за что, нас обижают, спасите, помогите…» — пишет Олег Н.

«Так Витренко пусть больше говорит о новых судах. Результат налицо», — добавила Татьяна Б.

«Оце так перемога (вот это победа. — О. П.) над «агрессором»!!! А ведь это только начало!!! Ох, становится интересно!!!» — отреагировал Vadik.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«А в чём нарушена логика? Больше того, уверен, что эта ситуация поддерживается и европейцами, которые заинтересованы в СП-2», — написал Александр С.

«Русофобия должна стоить очень-очень дорого! Скачите дальше! Чуть не забыл: Крымского моста «не» существует! И война Шумерии (Украины. — О. П.) с Россией уже «7 лет идёт!..» — отметил Юрий И.

«Эти три миллиарда Украине отрыгнутся ой как горько… Миллер дядька злопамятный», — пишет Виталий Крым.

«А чего тут непонятного, ВВП (Владимир Путин. — О. П.) очень хорошо разыграл партию и с ЕС, и с США. Сейчас ЕС будут выкручиваться как уж на сковородке. Теперь на «фас», сказанное Штатами, они уже лаять не будут, а наоборот, будут педалировать запуск СП, а иначе им зимой не выжить», — добавил Александр А.

«Точно, подымут опять цену на газ для населения Украины, и кто виноват? Го*но вопрос — «конечно», Россия», — отреагировала Alla D.

«Вполне возможно, что Газпром и выкупил бы у Украины не 15 млн, а 30, 45, 60 млн прокачки, если бы Украина на вот эти так «ей нужные» 30, 45, 60 млн давала гарантированный транзит. Но нэня (ненька — матушка Украина. — О. П.) опять со своими причудами. Вот на 15 млн даём гарантию, а всё, что свыше, — нет. А если откажетесь покупать 30, 45, 60 млн, то вы — «политический проект», пытающийся дискредитировать надёжного транзитера. Газпром понять можно, там где Украина — там тыренье его газа, тем более без гарантий, что он дойдёт от точки до точки», — пишет Виктор П.

Укладка газопровода © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Из всего сказанного я понял только то, что Германия отныне будет регулировать цены на газ во всём Евросоюзе. И немцам это очень выгодно, и за жабры с помощью газа они могут держать всех, кого захотят», — отметил Андрей С.

«Ой, зря Европа нагнула Газпром с арбитражем, заставив Украине деньги платить. Пусть теперь переплачивают и с «Потоком» сговорчивей будут. А вот как Украине себя снабжать газом?.. Ну, мы же «воюем» как-никак», — добавил Александр Н.

«Грамотный подход к воспитанию у врагов чувства уважения к России», — отреагировал Leonid O.

«Ну, Украина же кричала, что «качай или плати» — это дискриминационный пункт, вон даже Стокгольм подтвердил, но сами заключили договор на тех же условиях — даже если прокачки не будет, то платить всё равно придется. И что-то Стокгольм не возмутился… Так что Газпром, конечно, заплатит всё, что надо, — все-таки это компания мирового уровня, но вот издержки и Украину, и Европу заставит покрыть. А после 2024 года Украину вообще будут держать за тестикулы, и те 2 миллиарда ей еще не раз аукнутся», — написал Roman B.

«Считаю, что Украине надо дать про*раться разочек. Год или два без транзита газа, как раз до следующих выборов, а там и дома культуры двух братских народов начнут открывать в Украине», — пишет читатель под псевдонимом Сын маминой подруги.

«А зачем Газпрому, чтобы они закачивали в хранилище [газ] сейчас? Пусть делают это осенью, когда газ будет дороже», — добавил Сергей К.

«Все знают про СП-2. Но не забывайте, что Россия строит трубу в Китай. И даже в случае незапуска СП-2 она ничего не теряет. Плюс европейцы в случае отказа по их вине попадают на неустойку. Поэтому и бьются за достройку. Ещё строится вторая ветка БАМа… И походу, европейские, а тем более украинские хотелки её мало волнуют. Да, ещё Севморпуть забыл, для которого строятся несколько ледоколов», — отметил Сергей С.

Газпром Gazprom.ru

«Всё правильно, потому что Украина недоговороспособна и может в любой момент устраивать саботаж, провокации, вымогать больше денег за транзит и так далее. Поэтому Газпром все делает правильно, и это Путин ещё постоянно жалеет Украину из-за простого народа, а так бы уже давно бы перекрыли кислород Украине по всем фронтам, а контракт на транзит был бы на два года максимум, а не на пять лет и ещё с более-менее нормальным количеством транзита», — отреагировал Vladimir C.

«Русские всегда приходят за своими деньгами». Помните? Прежде чем праздновать стокгольмскую «перемогу», надо было думать», — добавил Акбар Р.

«А чего вы хотели?! За русофобию заплатят втройне!» — подытожил Alex I.

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