Заявление представителя УМВД по Тамбовской области о том, что полиция выясняет обстоятельства нападения на активиста, который записал видео для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою позицию 2 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным: ответы, мнения, выводы»

"Какая дикость! Виновных надо не просто судить и сажать! Нужно устроить показательную «порку», чтобы никто больше не осмелился», — пишет Игорь С.

Многие пользователи считают, что это крайне подлый поступок и правоохранители должны установить личности как непосредственных исполнителей, так и истинных заказчиков нападения. Граждане указывают на то, что чаще всего всё обходится лишь угрозами, но на этот раз преступники зашли слишком далеко.

«У нас часто так решают проблемы: убрали недовольных, и нет проблем! Можно сказать, что такой метод стал нормой!» — считает Gulnaz K.

Некоторые комментаторы отметили, что версия с нападением из-за обращения человека к президенту России на данный момент остаётся только одной из множества версией, и, на самом деле, причины могут быть совершенно иными.

«Человеку хочется выразить соболезнование, безусловно. Но предположения остаются предположениями, не более. Есть ещё такой фактор, как совпадение», — напомнила Светлана К.

Цитата из видео Видеообращение с просьбой не допустить строительства мусорного полигона

Часть людей пишет, что исполнителей нападения найти не удастся, потому что мусорным бизнесом занимаются совсем немаленькие люди с большими возможностями.

«Мусорный бизнес во всех «цивилизованных странах» находится под властью мафии. Смотрите про это в сериале «Сопрано», например. Это связано с тем, что мусор будет всегда, за вывоз его в любом случае заплатят или государство поможет, подсчитать его объемы тяжело, даже невозможно и т.д. Не удивительно, что и мы стали «цивилизованной страной» с приходом капитализма. Может, непосредственных исполнителей и выдадут органам, но заказчика точно не будет. Типа водители мусоровозов по собственной инициативе наказали активиста, и тишина», — предполагает Сергей М.

Ряд пользователей указывают на то, что подобные инциденты будут использоваться злопыхателями Российской Федерации для расшатывания ситуации внутри страны.

«Скоро все преступления будут с Путиным связывать! По дорожке Запада идут товарищи, те тоже всё с больной головы на здоровую валят и обычно highly likely», — написала Ольга Г.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Нашлись и те, кто предположил, что из-за подобных «сакральных» жертв могут разгореться нешуточные народные волнения.

«Сакральная жертва. Майданный сценарий. Такие активисты — это неработающие тунеядцы, которые после переворота становятся депутатами, чиновниками или просто бандитами с индульгенцией», — поделился своим мнением Игорь И.

Напомним, 1 июля представитель УМВД по Тамбовской области заявил журналистам, что полиция выясняет обстоятельства нападения на активиста, который записал видео для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона.