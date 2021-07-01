Верховная рада Украины приняла постановление №5081, которым посёлок городского типа Новгородское, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР, переименован в Нью-Йорк. В пояснительной записке к документу сказано, что переименование якобы инициировано местными жителями, чтобы вернуть населённому пункту историческое название.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». У многих новое название населенного пункта стало поводом для шуток.

«Да, американцы в шоке будут от информации: в Нью-Йорке снова повысили в 10 раз тарифы на воду и газ, пенсионерам после оплаты коммунальных не на что купить хлеба…» — задумался Павел В.

«Вот так работают наши депутаты. Приняли очень важный закон, да ещё с таким переименованием! Браво! Продолжайте и дальше в таком духе!» — пишет Svetlana L.

«А историческое название это в каком веке было? Так это получается, что Америка назвала свой Нью-Йорк, потому что он у нас уже был. Так это нам надо требовать свою землю назад у Америки. Во как закрутило историю, и при чем теперь Колумб? —Это мы открыли Америку, это наш Нью-Йорк», — шутит Ирина Д.

«Это уже не смешно! Сошедшие с ума люди не вызывают смеха, они вызывают страх своей иррациональной непредсказуемостью, которую считают креативностью!» — написала Маргарита П.

Erud Памятник на братской могиле погибших советских солдат. Посёлок Новгородское

«А что же так слабо? Пора и Киев переименовать в Вашингтон», — добавила Валентина Ф.

«На внеочередном заседании приняли судьбоносное решение переименовать в Нью-Йорк. Более важных вопросов в Украине нет. Низкий поклон Вам», — с сарказмом отметил Николай Р.

«Если Полтаву переименовать в Монако, то мы жить будем как в Монако?..» — спросила Alla Z.

«Осталось туда американское посольство перенести!» — отреагировал Михаил П.

«Что-то это напоминает бессмертный фильм «12 стульев». Нью-Васюки! Заживем», — смеется Юрий О.

«Это специально, чтобы ещё раз унизить людей! Они же не могут назвать Голодрыщинск!» — пишет Нелля М.

«Это уже не тупость, а открытый сарказм и моральное издевательство над народом — они ржут, а мы возмущаемся…» — отметила Лариса В.

«Она хотела бы жить на Манхэттене…» — отреагировала Татьяна Г.

«Постепенно всё будет переименовано американскими городами, улицами. Так господа зарубежные желают, извольте кланяться, ведь землю продадут, и тут, видишь, новая Америка», — добавила Даша З.

V&A Dudush Посёлок Новгородское

«Васюкинские гроссмейстеры рыдают в стороне», — смеется Татьяна В.

«Мэром в этом Нью-Йорке должен быть О. И. Бендер!!!» — отметил Сергей Т.

«Народные депутаты переименовали село Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк. Мало кто знает, что здесь был хитрый дипломатический расчёт. Нью-Йорк у нас где? Правильно, в США. А США у нас кто? Правильно — член НАТО. Поэтому, заполучив свой Нью-Йорк, мы автоматически стали частью НАТО! Это победа, побратимы. Теперь американцы не отвертятся!» — иронизирует на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Владимир Полуев.

Отметим, позже в пресс-службе посольства США на Украине (на странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook) поздравили жителей поселка городского типа с переименованием его в Нью-Йорк.

«Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением исторического названия своего города, благодаря межфракционному консенсусу в Верховной раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!» — говорится в заявлении.