Киев, 1 июля 2021, 15:31 — REGNUM Верховная рада Украины приняла постановление №5081, которым посёлок городского типа Новгородское, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР, переименован Нью-Йорк. Об этом сообщил 1 июля парламентский телеканал «Рада».
В пояснительной записке к документу сказано, что переименования якобы инициировано местными жителями, чтобы вернуть населённому пункту историческое название.
Парламентарий также предложил назвать три любых украинских села Парижем, Берлином, и Москвой, после чего каждый день проводить «встречи в нормандском формате».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу признать «несуществующим» молдавский язык.
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