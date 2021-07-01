Киев, , 15:31 — REGNUM Верховная рада Украины приняла постановление №5081, которым посёлок городского типа Новгородское, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР, переименован Нью-Йорк. Об этом сообщил 1 июля парламентский телеканал «Рада».

В пояснительной записке к документу сказано, что переименования якобы инициировано местными жителями, чтобы вернуть населённому пункту историческое название.

«Следующим шагом украинских реформаторов вполне себе может стать переименование Киева в Вашингтон, а Бердичева в Иерусалим», — прокомментировал решение депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в своём телеграм-канале.

Парламентарий также предложил назвать три любых украинских села Парижем, Берлином, и Москвой, после чего каждый день проводить «встречи в нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу признать «несуществующим» молдавский язык.

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