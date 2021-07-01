Президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие со словами российского президента Владимира Путина о единстве народов России и Украины. Об этом президент Украины заявил 1 июля в интервью «Интерфакс-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии… Мы, повторю еще раз, не один народ», — сказал он.

По словам главы Украины, если бы в России и на Украине жил один народ, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался желто-голубой флаг».

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Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича. В своих комментариях люди выразили несогласие с Зеленским и порекомендовали ему лучше не «заикаться» о гривнах и флаге.

«С Зеленским точно не один народ. Это недоразумение трудно причислить вообще к людям. Это тупиковая ветвь неандертальца. К человеку разумному так и не дошёл…» — отреагировал Виктор К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Меньше всего он в этом виноват, на него постоянно давит очень мощная организованная сила, которую такой курс страны устраивает. А другой организованной силы, которая бы предложила нашему расколотому и очень больному обществу разумную созидательную альтернативу, нет и в помине. Именно в этом состоит вина тех наших оппозиционных политиков, которые слышат только себя и не желают сообща такую силу создавать. В том, что сейчас у нас происходит, виноваты они гораздо больше, чем президент нашей страны», — ответил Виктору К. Михаил Б.

«Надо было с начала президентства [Зеленскому] начинать [выполнять] то, что обещал, а не вестись на Запад. Лукашенко сделал, и молодец. Нами правят всю жизнь. Президент — это гарант. Но это не к нам относится, мы — рабы в самой богатой стране, где есть всё, кроме руководителя», — добавил Иван М.

«Гривны — это железная аргументация», — иронизирует Tatiana S.

«Приезжаешь в Белгород или в тот же Ростов. Внешне те же люди, стоят те же православные храмы, люди разговаривают на русском, на котором большинство разговаривает и у нас. Слушают, читают плюс-минус то же самое. В чем разница? В Германии в свое время было около 200 независимых государств и только 5 крупных. Все считали себя особенными отдельными народами. Ничего, живут сейчас в одной стране и довольно сносно, хотя различий у них куда больше. К слову, воевали эти 200 государств друг с другом регулярно не одну сотню лет», — отметил Вячеслав Викторович Е.

«Такие слова даже думать как-то неудобно, а он их вслух высказывает, да еще и на всю страну», — пишет Ирина В.

«Докаркается, что над Радой триколор повесят», — шутит Анатолий Ш.

«Если Зе про себя говорит, то он абсолютно прав», — добавил Анатолий Д.

«Здравомыслящий человек такого бы не сказал!» — отметил Александр Г.

«Страны разные, но славяне ведь! Печально! На кого рассчитан месседж? На 25% (потенциальный электорат Петра Порошенко. — М. Р.)? То есть опять раскол, только теперь поддерживает меньшинство! В этой стране будет толк когда-нибудь?» — поинтересовался Ефим В.

«И куда же этот путь нас ведет? Или нам все равно куда, лишь бы не туда?» — спросил Михаил Б.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

«Как далеко нашему президенту до настоящего президента», — написала Люба З.

«Что на «Вашингтонщине» сказали говорить, то и говорит», — добавил Алексей Г.

«Миром и не пахнет, к сожалению», — отреагировал Владимир Л.

«Я бы на его месте по поводу флага и валюты поостереглась молоть языком. В Донбассе и в Крыму — территориях, которые до недавнего времени были украинскими, — ходят рубли и веет триколор. Не ровен час, накаркает, и дело не ограничится этими территориями — «общий знаменатель» ведь не факт, что жёлто-голубой…» — отметила Елена Б.

«Так ведь уже хотели свой флаг над Москвой повесить! Наполеон, Гитлер… И этот туда же?» — спросила Марина М.

«Зе по национальности еврей, а евреи не коренной народ Украины (сам подписал закон). К единому народу он отношение не имеет…» — подытожил Александр Е.

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