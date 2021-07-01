1 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что русские и украинцы — это два разных народа, которые поссорила «агрессия» России в Донбассе.

Мирослава Романенко, , 10:55 — REGNUM Русские и украинцы — два разных народа, которые поссорила «агрессия» России в Донбассе, написал 30 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter. Так глава внешнеполитического ведомства Украины прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина, касавшиеся Украины.

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По мнению Кулебы, основная проблема российско-украинских отношений состоит в том, что Российская Федерация якобы «напала» на Украину в 2014 году, чтобы отнять часть её территории.

«Когда Путин заводит старую песню о внешнем управлении, это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопрос Украины решался в Москве», — написал министр в ответ на высказывание о бессмысленности встречи президента России с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кулеба добавил, что русские на Украине являются «национальным меньшинством», а не «коренным народом», поскольку у них есть своё государство.

«Коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне — национальное меньшинство… Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство», — отметил он.

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Заявление Дмитрия Кулебы в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие выразили недовольство в связи со сказанным украинским дипломатом, отметив, что русские и украинцы — один народ.

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«Вот такие, как Кулеба, каждый день не покладая рук копают эту пропасть между странами. Но народ как был один, так один и остался! Русская и украинская кровь смешивалась веками, и ее не разделить…» — отметила Татьяна М.

«Не Путин несёт ответственность, а украинская власть ответственна перед своим народом. Мы один народ были и всегда будем!» — отреагировала Раиса Д.

«Что делал и чем бы занимался Кулеба, если бы Путин ничего не говорил об Украине?» — спросил Олег Валентинович.

«Украина всегда с Россией! Простым украинцам плевать на президента и политиков! И если что… нас много, и мы будем с Россией вместе!» — пишет Маргарита П.

«Путин вышел и говорил со своим народом, а вы спрятались и гавкаете. Выйдите к своему народу и расскажите, чем нам платить за газ, за свет и как нам жить дальше на эти мизерные пенсии и зарплаты», — написала Ирина Т.

«Проблемы все из-за вас, бестолковых. Столько всего натворили, что ещё не одно поколение все это будет расхлебывать», — написала в адрес украинской власти Даша З.

«А что Кулеба может? Да ничего он не может. В своей безграмотности он винит Путина. А ему до Путина надо лет сто над собой работать. Может, чуть-чуть будет такой эрудированный», — добавила Людмила М.

«Если убрать всех этих соросовских выкормышей, питающихся ненавистью, то Украина расцветёт и начнет улыбаться, а не ухмыляться», — отреагировала Светлана С.

«Если Россия «отхватила» часть территории Украины, то вы всю страну отдали американцам и пляшете под дудку Вашингтона. Продаете украинскую землю, русских, живущих в Украине, не считаете народом Украины. Так чья вина больше перед народом Украины — Путина или ваша?» — задалась вопросом Галина К.

«Да пусть болтает, но народ-то знает, что мы славяне — один народ. А если ему кажется, что он не один из нас, а какой-то другой, то пусть так и будет. Вот только за народ расписываться не надо. Мы — не ваши рабы и свою точку зрения выскажем сами», — пишет Валентина Г.

«У этого Кулебы пропасть в голове, как и у всего правительства», — добавила Яна П.

«Я — украинец, и у меня пропасть не с россиянами, а с антинародным марионеточным режимом, представителем коего является этот субъект», — подытожил Константин Р.

Горожане. Киев

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Напомним, 30 июня в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское руководство является недружественным России и именно это является объяснением закона о коренных народах Украины.

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Отметим, в апреле 2014 года официальный Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию» в Донбассе (АТО), ставшую полномасштабной войной против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, не признавших государственный переворот на Украине. Украинская пропаганда при этом утверждает, что в Донбассе якобы присутствуют вооруженные силы России, с которыми уже восьмой год воюет украинская армия. Никаких доказательств присутствия российской армии в Донбассе Киев не предоставил.