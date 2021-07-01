Жителям посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии 30 июня удалось задать свой вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Благодаря этому их проблему обещали решить в ближайшее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Более 70 сельчан обратились к главе государства в связи с грозящей им экологической катастрофой. По их словам, из-за отсутствия мусороперерабатывающих заводов полигоны переполнены, мусор разлетается и горит, а местные жители задыхаются.

Подробнее: Путина попросили спасти бурятский посёлок от экологической катастрофы

Следователи в связи с этим начали проверку по факту возможного бездействия должностных лиц. Местные власти в тот же день заявили, что свалка будет убрана. В районе направили дополнительную технику для сбора и транспортировки мусора.

Пользователи соцсетей остались довольны результатом. Жители отмечают, что «Путин быстро заставит убрать мусор». Однако многие укоряют власти в том, что из-за этой проблемы пришлось обращаться к президенту.

«Это можно было решить на республиканском уровне, есть более насущные вопросы, хотя бы по экологии Байкала», — считает Галина М.

«Позор, теперь надо Путину жалобу писать про мусор, чтобы отреагировали местные чиновники и убрали, а до этого никто не знал?!» — задалась вопросом Татьяна Ц.

«А без Путина-то нельзя было убрать свалку, главу поселения нужно было носом ткнуть», — пишет Ирина Б.

Kremlin.ru «Прямая линия с Владимиром Путиным»

«Вот вы ёжики, а! Пока не пнёшь, летать не собираетесь», — негодует Александра С.

Между тем о проблеме ранее не раз писали местные СМИ. Жители и журналисты также опасаются планов по транспортировке в Селенгинск мусора из Тункинского района, на всей территории которого располагается одноимённый национальный парк.

Кроме того, ранее в Селенгинске было установлено превышение норм по содержанию в атмосфере вредных веществ. В связи с этим жителям рекомендовали минимизировать время пребывания на улице и плотно закрывать окна и двери. Удастся ли решить эту проблему без участия главы государства?

«Вся Бурятия — сплошная экологическая проблема», — заключил Илья К.

Читайте также: Жителям посёлка в Бурятии советуют не выходить на улицу из-за загрязнения