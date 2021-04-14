Кабанский район, Бурятия, , 12:29 — REGNUM Жителям посёлка Селенгинск в Бурятии рекомендовано минимизировать время пребывания на улице и плотно закрывать окна и двери из-за высокого содержания бензапирена в воздухе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

Гражданам советуют обильно пить щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. Маленьким детям необходимо давать обычную кипяченую воду, а новорожденным — увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания.

«Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты», — отметили в министерстве.

Добавим, что по результатам исследования, проведённого Центром гигиены и эпидемиологии республики в воздухе Селенгинска установлены превышения норм по содержанию метилмеркаптана и азота диоксида. Как сообщало ИА REGNUM, нарушения выявлены и в столице региона Улан-Удэ.

Читайте ранее в этом сюжете: В воздухе Улан-Удэ выявили превышение норм по бензапирену и фенолу