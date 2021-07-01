Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным стала поводом для появления множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 1 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным: ответы, мнения, выводы»

«Очень хочется, чтобы Путин получил от людей истинную картину происходящего в стране! А не по бумажкам и липам, которые ему суют чиновники! Настоящее! По всем вопросам! И тогда выявится вся картина!» — пишет Иван К.

Многие пользователи желают, чтобы глава государства имел возможность узнать, что происходит у народа напрямую, у простых людей. Таким образом, надеются граждане, проблемы населения Российской Федерации будут решаться намного более эффективно.

«Какие-то удивительные технические неполадки во время эфира. Путин пытается слушать, но ничего не слышит, как и его на той стороне. Страшно подумать, как отдалилась российская власть от народа», — отметила Ольга С.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Некоторые комментаторы указывают на то, что во время этой трансляции были постоянные технические сбои, которые не позволили людям донести всю необходимую информацию до главы государства. Кроме того, люди жалуются на поведение двух ведущих, которые вели себя непотребным образом, перебивая президента.

«Ведущие постоянно перебивают, связь отвратительная, похоже, что очень сильно кто-то не хочет, чтобы президент был в курсе реальных событий в стране», — подозревает Анна Ж.

Часть людей считает, что раз президенту из года в год поступают миллионы сообщений от граждан России, которым больше не к кому обратиться со своими проблемами, то, получается, прямые линии не помогают людям в полной мере.

Kremlin.ru Владимир Путин отвечает на вопросы в ходе прямой линии

«Количество вопросов, поступающих президенту из раза в раз, явно показывает, насколько эффективно работает это правительство», — считает Елена К.

Ряд пользователей отметили, что они прониклись сочувствием к российскому лидеру, который оказался в окружении такого количества проблем российского народа, что становится грустно.

«Мне стало жаль Путина. Столько бед, бардака, боли и дороги, что сил нет всё переваривать», — написала Наталия Б.

Нашлись и те, кто призвал президента изменить подход к подобным мероприятиям, иначе люди вскоре начнут воспринимать прямые линии с откровенным отторжением.

Kremlin.ru Владимир Путин с ведущей Наилёй Аскер-Заде

«Выглядит всё крайне печально. Какие-то тётки сидят, перебивают президента, тасуют вопросы как хотят, технические проблемы бесконечные. А со стороны людей видно, что они словно в лотерее учувствуют: Путин ответил — значит, повезло, все проблемы будут решены, а если не ответил — только и остаётся, что помирать. На месте президента я бы перестал общаться с народом, а то это теперь больше раздражение вызывает, нежели сближает его с простыми людьми», — поделился своим мнением Евгений Ч.

Напомним, 30 июня состоялась очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.