Не только в Марий Эл, во многих регионах Приволжского федерального округа больше недели стоит изнуряющая жара. В таких случаях все нормальные люди спасаются как могут, но в основном пьют больше воды, чаще принимают душ, купаются. Однако не всем жителям республики это доступно — такая простая и в то же время сложная субстанция, как вода, жителям нескольких населенных пунктов просто недоступна.

Хоакин Соролья. Жажда (фрагмент). 1905

В преддверии прямой линии президента России Владимира Путина в социальных сетях появились несколько обращений жителей республики, основная часть которых так или иначе связана с проблемами водоснабжения.

Так, хотели достучаться до президента жители трех поселков Волжского района. Около 2 тыс. жителей села Эмеково на протяжении последнего десятилетия не имеют воды в своих домах летом.

«На улице коронавирус, а нам негде даже руки помыть. Нет возможности приготовить, постирать, убраться», — жалуется на видеозаписи женщина, волнуясь, перечитывая текст на заготовленной бумажке. Причем все как один в защитных масках. Воду же они просто покупают.

«Владимир Владимирович Путин, помогите нам, пожалуйста», — просят единогласным хором в конце видеоролика граждане.

В комментариях жители Эмеково отметили, что было почему-то страшно, но других выходов не было.

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Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня

«Все правильно сделали. Кроме того, в регионе введен повышенный уровень пожароопасности, а в населенном пункте нет ни пожарных гидрантов, ни обустроенных противопожарных водоемов», — поддержала Екатерина Г.

«Молодцы, Эмеково, сколько можно без воды сидеть», — одобрила инициативу Наталия К.

Однако многие пользователи удивились тому, что 2 тыс. человек 10 лет живут летом без воды и ничего самостоятельно не предпринимают. «А за десять лет скважину пробурить не пробовали, или колодец поставить?», «До хорошей воды — метров 250», «А мы тоже стираем руками — и ничего».

Жители поселка Приволжский высказались от имени всего Волжского района, записав собственное обращение главе государства.

«На дворе 21-й век, а у нас отсутствует такое элементарное благо, как подача холодной воды. Обслуживающее нас предприятие просто разводит руками и решать нашу проблему не намерено», — говорит активная жительница поселка. Жителям этого населенного пункта повезло меньше, чем предыдущему поселку, здесь рядом нет ни искусственных, ни природных водоемов. Вопрос сейчас стоит особенно остро, потому что на улице стоит 30-градусная жара. За все время, пока длится жаркая погода, в поселок ни разу не привезли воду, питьевую или техническую. В 2019 году Путин уже помогал жителям поселка, здесь появился физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Помогите нам, пожалуйста, еще раз. Пусть вода придет в наш дом», — вместе выкрикнули жители Приволжского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

В селе Помары жители взяли в руки плакат: «Хотим пить».

«Зимой отсутствует вода днями. Весной мы не спим ночами, набираем воду вёдрами. Мы не можем полноценно принять душ, приготовить, постирать», — говорят сельчане, добавляя, что это продолжается в течение 10 лет. По словам жителей, местная водозаборная башня не справляется с подачей воды.

«До чего же люди стали несамостоятельные — 2,5 тыс. человек живут без воды 10 лет и ничего не могут с этим сделать. Зато все верят в волшебника Путина, который прилетит на голубом вертолете и сделает им воду», — удивился Дмитрий И.

«Ау, люди, соберите деньги и пробурите скважину.10 лет без воды — денег жалко. Ждите ещё 10 лет», — пишет Алевтина И.

«А ещё делайте себе дороги, стройте школы и больницы. И налоги платите, да побольше… Вы в своем уме?» — возмутилась Марина А.

«Вот это да, и это, я думаю, еще не всё. Похоже, скоро флешмоб замутят по проблеме с водоснабжением», — предположил Александр Е.

«Вы еще к Ленину обратитесь», — посоветовал Сергей Ч.

«Косвенно, при заражении граждан коронавирусной инфекцией, должны быть ответственны руководители водоканала, ведь одна из мер противодействия инфекции — это мытьё рук. Так что, Роспотребнадзор и прокуратура должны не допустить распространения коронавируса», — уверена Евгения Д.

Nazaryanjessss Река Малая Кокшага в Йошкар-Оле

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Все три обращения были опубликованы в сообществе «Доска позора. Йошкар-Ола». В этом же паблике жительница Йошкар-Олы рассказала, что в перинатальном центре помыться можно только в течение четырех часов — с 16 до 20 часов. На два этажа и 28 человек — один душ. В доказательство женщина прикрепила объявление о разрешенном времени посещения душа. Каждой пациентке на гигиенические процедуры выделяется целых девять минут.

«За окном +35, в палате практически то же самое», — пишет пользовательница, считая такой режим издевательским. По ее словам, палата находится около душевой, и каждый вечер пациентки стоят в очереди.

«Только сегодня оттуда. В палате +35, душ с 18−20, бедные мамы и дети», — согласилась Анютка Э.

«Гнойная хирургия Республиканской клинической больницы — одна ванная на порядка 40 коек, три унитаза на отделение, один — в ванной. Ванная также является технической комнатой, клизменной и местом принятия ванночек», — сообщил Дмитрий К.

В сообществе «Козьмодемьянск. Новости города» местная жительница написала, что несколько дней поздним вечером в третьем микрорайоне отключают воду. «Когда уже будет нормальное водоснабжение? Чем умываться, придя со второй смены завода? И это всё творится в тот момент, когда на улице стоит аномальная жара. Если раньше вода со слабым напором и была ночью, то теперь её вообще нет! Для решения проблемы, похоже, нужно обращаться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, как это уже сделали жители других населённых пунктов Марий Эл», — пригрозила она, но о ее обращении к главе государстве ничего неизвестно.

Отметим, что проблемой водоснабжения власти республики, по странному совпадению, занялись буквально пару дней назад. Глава региона Александр Евстифеев провел 28 июня совещание, на котором обсуждались вопросы ликвидации перебоев водоснабжения. Первый зампред правительства республики Александр Сальников назвал в числе проблемных четыре населенных пункта Волжского района, а также поселки Сернур и Килемары. В адрес главы региона поступила просьба о бурении дополнительных скважин за счет средств резервного фонда.

Mari-el.gov.ru Глава Марий Эл Александр Евстифеев

«Понятно, что проблема возникла в связи с поливами, но исключить их невозможно. Наша задача, чтобы и на будущий год обеспечить более высокий дебет воды в этих населенных пунктах», — заключил Сальников.

30 июня, в день прямой линии, пока президент еще не закончил отвечать на вопросы жителей страны, пресс-служба правительства Марий Эл опубликовала релиз о выделении 34 млн рублей из резервного фонда правительства региона на решение проблем с водоснабжением — на строительство новых скважин и резервуаров в восьми населенных пунктах. Львиная доля средств достанется Волжскому району — 12 млн рублей.

После прямой линии Евстифеев написал в своем аккаунте в Instagram, что обратился к организаторам с просьбой передать в Марий Эл вопросы жителей республики, которые они собирались задать президенту.

«Все обращения будут рассмотрены и по ним будет проведена соответствующая работа», — пообещал глава Марий Эл.