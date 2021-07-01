Заявление президента России Владимира Путина во время Прямой линии о том, что цены на морковь и ряд других продуктов в российских магазинах растут, потому что их завозят из-за границы, а своего урожая не хватило, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»

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"В связи с пандемией, судя по всему, морковь и свеклу в России стали сажать в землю с соблюдением социальной дистанции через 1,5 метра», — шутит Сергей К.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены подобным заявлением. Некоторые даже не стали продолжать просмотр прямой линии с президентом России.

«Стране не хватило моркови. Дальше смотреть прямую линию с президентом смысла нет», — считает Марина Л.

Часть комментаторов не видит веских причин для того, чтобы не обеспечить свою страну таким банальным продовольствием, как морковь, свекла и картофель.

«Своей картошки не хватило? Да в стране в ряде регионов поля пустыми простаивают! Кстати, уже кем-то купленные. Под что? Колхозы — развалины, совхозы тоже. Естественно, будем закупать всё иностранное. Из страны-производителя стали страной-покупателем», — указал Руслан С.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Картофель

Ряд людей считает, что обоснование роста цен на продукты в России тем, что стоимость продовольствия растёт во всём мире, звучит неубедительно.

«По словам президента России, продукты подорожали во всём мире. Именно поэтому отечественные свекла и картофель стали стоит дороже, чем зарубежные бананы. Всё логично», — издевается Александр Д.

Отдельные пользователи отметили, что цены в России выросли не только на продукты питания, но и на другие виды продукции. Граждане не понимают, какое объяснение, кроме жадности, можно применить к данной ситуации.

«А хлеб подорожал за пять лет на 100% по причине продажи его всего… за рубеж? А сталь сталевары не отлили? А бензин перестали производить? А бревно и вся древесина на 150% прибавили в цене за три месяца — это, что, не посадили леса сто лет назад? Полная ерунда. Нас ожидают очень интересные выборы. Результаты будут поразительными во всех вариантах», — поделился своим мнением Алексей И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

Нашлись и те, кто заявил, что не видит заметного роста цен в России и люди попросту не умеют распоряжаться своими доходами.

«Лично я не заметил большого роста цен на продукты. Просто нужно рационально рассчитывать свой бюджет», — пишет Владимир Р.

Напомним, 30 июня состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства прокомментировал ситуацию с ростом цен на морковь и ряд других продуктов в российских магазинах, заявив, что их завозят из-за границы, потому что своего урожая не хватило.