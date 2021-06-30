Все министры украинского правительства 30 июня пришли на заседание в футболках сборной Украины, сообщает канал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

«Такой флешмоб министры устроили после победы сборной Украины над сборной Швеции в рамках чемпионата Европы по футболу — 2020», — сообщает источник.

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Флешмоб в украинском правительстве в социальной сети Facebook оценили зрители канала «112 Украина». Также затею украинских министров оценили читатели телеграм-каналов «Первый независимый» и «Леся из СТРАНЫ», которые не очень были довольны флешмобом на фоне результатов профессиональной деятельности министров.

«Ну вы-то каким боком к футболу, идиоты? Хотя там все такие перевёртыши, что в субботу придут в футболках Англии…» — написал Hennady T.

«Хорошо, что победа в футбольном матче, а не в соревнованиях по сумо», — отметила Тиана К.

«Одно ворье. Шо в вышиванках, шо в футболках — лишь бы у корыта», — добавил Valera V.

«А каким боком они к футболу? Они хоть что-то сделали вообще для развития спорта или для них главное пиарить?» — спросила Ирина Л.

Kmu.gov.ua Министры Украинского правительства в футболках сборной Украины по футболу

«Ну вот, в таких футболках и тарифы поднять не грех…» — пишет Майский Барин.

«На днях [украинский боксер Василий] Ломаченко победу одержал, наденьте ещё боксерские перчатки…» — написал Hennady T.

«Лучше, чтобы они пришли в трусах и майках и доложили, что погасили долг перед МВФ», — добавил Валерий К.

«А пусть ещё наши гимнасты и пловцы победят. Веселее будет!» — иронизирует Александр П.

«На ишаков хоть золотые седла надень, лошадьми они не станут. Восточная мудрость», — добавил Иваныч В.

«А что там Петя [Порошенко], кстати, ещё не было постов, что это при нем в 2016 году был заложен фундамент вчерашней победы сборной?» — спросил Ilya.

«Зрелищ в избытке. Все потому, что с хлебом напряжёнка», — отметил читатель под псевдонимом it's me.

«А завтра опять в вышиванках. Так воровать сподручнее», — отреагировал Alexandr.

Kmu.gov.ua Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в футболке сборной Украины по футболу

«Точно в футболках сборной Украины?! Там такие огузки сидят, что могли и футболки сборной Швеции надеть. Цвета-то похожие», — пишет Андрей D.

«Они в футболках, а народ без трусов, платёжками прикрывается», — добавил Pi2Rco Aleks.

«Хотя следовало бы в смирительные рубашки», — написала Viktori2611.

«Завтра эти идиоты пусть оденутся в футболки с лозунгом «Предатель Украины. Продал её землю!» — подытожил Николай К., напомнив о том, что с завтрашнего дня (1 июля) на Украине отменяется мораторий на продажу земли.

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