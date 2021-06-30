Власти польского города Тарнува приняли решение приостановить действие соглашения о сотрудничестве с Тернополем, подписанное в апреле 2001 года. Причина принятого решения — присвоение тернопольскому стадиону имени главаря УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича. Об этом сообщается в пресс-службе города Тарнува.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм. Украина

«Причиной такого решения стало то, что руководство Тернополя решило назвать местный стадион в честь командира Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, причастного к резне на Волыни», — сообщает источник.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. Многие отметили, что из-за своих «национальных героев» Украина рискует испортить отношения с Польшей.

Шухевич сидит второй слева среди старшин легиона «Нахтигаль»

«Действительно, прежде чем называть стадион именем нацистского палача польского народа, стоило бы подумать об отношениях с жителями соседней страны. Любые действия должны объединять, а не разделять», — написал Марк Э.

«Охренеть, с кем ещё не попортила отношения Украина?!» — спросил Виктор Щ.

«Отличная новость. Возможно, жители города задумаются, почему они становятся всё более изолированными. Неплохо бы и заробитчан домой вернуть», — добавил Юрий Л.

«Закончится это тем, что украинцы полякам начнут вставлять реальные палки в колёса и глумиться, а поляки будут по-прежнему тащить украинцев к себе и предоставлять им работу», — отметил читатель под псевдонимом Не только лишь все.

«80% госграницы Украины с Россией, Белоруссией и Приднестровьем — уже граница с врагами. Теперь и Польша становится врагом. Не останавливайтесь, в котле надо оказаться полностью. Ведь именно за цэ скакав (за это скакал. — О. П.) майдан?» — отреагировал Alex O.

«Когда гораздо ранее улицы [в честь лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана] Бандеры называли, памятники ставили, полякам нормально, что ли, было?» — спросил Сергей М.

Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере в Тернополе

«Еще Чикатило с Гитлером своими героями назовите для полноты демонстрации политической и моральной несостоятельности», — написал Геннадий К.

«Да какая страна — такие и герои. Национальные», — подытожила Лена В.

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