* УПА — запрещённая в России организация

Тернополь, Украина, , 15:25 — REGNUM В украинском городе Тернополь (западная Украина) стадион будет назван в честь одного из лидеров УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича. Соответствующее решение было принято на сессии городского совета, сообщил 5 марта глава города Тернополь Сергей Надал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сессией Тернопольского городского совета было поддержано решение присвоить нашему городскому стадиону название «Стадион имени Романа Шухевича», — написал он.

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Напомним, члены организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее боевого крыла — украинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в РФ) в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с нацистами, участвовали в Холокосте, совершала массовые убийства мирного населения, этнические чистки и другие многочисленные преступления.

*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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