Украина может распасться на части, если в стране не будут ликвидированы внутренние предпосылки для этого и она не станет экономически развиваться. Об этом 29 июня заявил бывший депутат украинского парламента, лидер партии «Наши» Евгений Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению Мураева, Украина может потерять территории в своем нынешнем положении.

«По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны с вами предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время… Не только ж Российская Федерация выдала 600 тысяч паспортов на Донбассе. А сколько выдано карт поляка? Сколько венгерских, румынских паспортов?.. Румыния мощная страна в Европе? Посмотрите, сколько она денег вкладывает в Измаил (город в бессарабской (исторический регион Бессарабия) части Одесской области. — М. Р.). Посмотрите, сколько венгры вкладывают в Закарпатье… Мы [Украина] нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, и десять миллионов граждан доказали это своими ногами. Мы живем в кредит, у нас идет деиндустриализация… Что такое история? Это изменение границ государства. Что такое историческая справедливость?.. Если президент моей страны рассказывает, что Советский Союз, который подарил пять областей Украине и собрал ее в своей максимальной территориальной границе — «агрессор», то по логике эти области надо отдать Европе. Ну, чтобы восстановить историческую справедливость. Или президент не дружит с головой?.. Есть понятие реституции, вы знаете, к чему готовится Польша. Еще раз говорю, они вкладывают деньги в территорию (в нашу). Безвозвратно и безвозмездно… У нас инспирируют конфликт, при котором нас спасут. Юго-Восток спасут русские, а там спасут европейцы. По моим прогнозам, [Украина распадается] на четыре части. И я очень этого не хочу… Если мы не уберем внутренние предпосылки, если мы не создадим условия, при которых сможем мирно существовать и, что важно, экономически развиваться…» — сказал политик. Отметив, что стране нужно тщательно разработать новую конституцию.

Цитата из видео. Мураев — Украину может постичь судьба Югославии – есть много заинтересованных в ее развале. 29.06. 2021 г

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Заявление Евгения Мураева обсудили на YouTube-канале «НАШ». Слова политика вызвали оживленное комментирование, и в целом многие согласились с тем, что велика вероятность того, что Украина действительно распадется.

«Никто ничего создавать не будет. Будет продолжаться только грабеж страны высшим эшелоном власти. Украине в текущих границах конец! О распаде Украины у меня мысль возникла еще много лет назад. Закарпатье оттяпает Венгрия, Львов и всю Галичину — Польша, часть отойдет Молдавии, остальное — России. Нет и никогда не было независимости как таковой у Украины!» — написал White Leo.

«Может, может. Но распад идёт со страшной силой. И именно силой. Распад не остановить. Распад в головах», — отреагировал Валера С.

«Самый лучший выход для населения умершей УССР — разделиться на естественные составляющие. И как можно быстрее», — добавил Vala I.

«Неужели ещё кто-то думает, что Украина выйдет из нынешнего состояния без ампутации конечностей?» — спросил Юрий М.

Sajmon~commonswiki Вид на Киев

«Это было бы хорошо для всех. В первую очередь для мирного населения, подвергающегося геноциду», — отметил Kapitan Mudila.

«Жить в такой стране уже невозможно. Народ больше не стерпит», — пишет Валентина К.

«Ну вот и всё. На сколько частей, где пройдут границы, где будут «столицы», — это не важно. Процесс распада запущен в 2014 году и уверенно продолжается. Переход количественных изменений в качественные — вопрос времени», — написал Алекс Г.

«У Украины один выход, — дать независимость Западной Украине. И всех нациков и сторонников евроценностей выгнать туда», — считает Дали.

Ввласенко Дестабилизация на Майдане

«Украина — искусственное образование, плюнувшее в колодец, из которого пила, жила и кормилась», — отметил Роман Н.

«Так ведь она уже распалась на четыре части. О чём речь? Он имеет в виду, что остаток Украины распадётся ещё раз и снова на четыре части?» — не понимает Иван И.

«Да прав он. Разделится наша страна — и чем быстрее, тем лучше для нас всех. Мы совершенно разные. Исторически, этнически, религиозно и т. д. Все годы мечтали отделиться, и вот она — возможность. Так нет — любовь проснулась к Юго-Востоку…» — пишет Эдуард Т.

«Такая большая страна, как Украина — с большим потенциалом развития никому в Европе не нужна», — отметил Василий К.

«Ну, вообще-то, Украина и так распалась на три части: Крым, Донбасс и остаток Украины, но, судя по тенденции, это не предел. Одесситы и западенцы тоже стремятся из Украины», — пишет Денис Л.

«Евгений говорит, что он не хочет, чтобы Украина распалась, но в связи с нынешней ситуацией в обществе распад — это разрешение напряжения. Запад и восток Украины непримирим после всего, что произошло», — добавил Фаркат Ф.

«Мураев считает, что можно помирить потомков и любителей нацистских недобитков с потомками победителей?.. Неумно», — отреагировал Денис Л.

«Мне тут вспомнилось, что Киев некогда был куплен Московским царством у Польши (в XVII веке. — О. П.). И я как киевлянин немного опасаюсь, что покупатель захочет вернуть свою покупку, которая, вопреки желанию покупателя, взяла и ушла. В принципе, я бы тоже был недоволен, если бы я купил микроволновку, а она в один прекрасный день вдруг решила объявить о своей независимости», — пишет Tess.

«В конце концов, когда уже будет просто крайний край, придёт бедная Украина к своему старшему брату с поникшей головой и попросит помощи от всех стервятников», — добавил Denis L.

«Говорит вроде адекватно, но нереально… Пока будет идти украинизация — всё это благие пожелания. Мова — вот корень всех бед. Язык формирует менталитет, мова формирует менталитет селюка. Селюку не нужна промышленность и наука, вышиванка и шаровары — вот что ему нужно. Селюк может построить только банановую республику, что мы и видим последние 30 лет», — отметил Артем Д.

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«Я, самый обычный человек, задаю вам, политикам, вопрос, кто виновен в том, что Донбасс уже не ваш (украинский)? Порошенко развязал войну на Донбассе, о каком воссоединении вы говорите? 7 лет ВСУ ведут войну на Донбассе, гибнут люди, дети. Вторая мировая война меньше длилась по срокам с немцами, а здесь государство начало воевать со своим же народом, который просто не захотел подчиняться киевскому правительству. А Крым? Вы забыли, что в Крыму прошел всенародный референдум? Желание народа было присоединиться к России. Теперь Украина без Крыма и Донбасса, и мы, жители юга Украины, не хотим жить в такой стране, где права человека для страны — это пустое место», — подытожила Татьяна К.

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