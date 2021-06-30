Киев, , 07:45 — REGNUM Распад на четыре части может пережить Украина, повторив сценарий разрушения Югославии. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев 29 июня в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, к такому исходу может привести ситуация, сложившаяся стране, а также ее законодательство.

«По той конституции, по той ситуации, в которым мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», — сказал бывший парламентарий.

Мураев считает, что такие страны, как Польша, Венгрия и Румыния, продвигают собственные интересы, инвестируя в приграничные украинские территории и выдавая украинцам свои паспорта. Экс-депутат подчеркнул, что государство живет за счет кредитов и «нежизнеспособно экономически».

Кроме того, он подверг критике слова украинского президента Владимира Зеленского, обвинившего Советский Союз в том, что тот якобы являлся «агрессором». Мураев отметил, что, следуя подобной логике, Киев должен был бы отдать европейским странам пять областей, которые были «подарены» Украине.

Как передавало ИА REGNUM, в мае бывший глава генерального штаба украинских вооруженных сил генерал Виктор Муженко заявил, что Украина может лишиться доступа к Черному и Азовскому морям.

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