Верховная рада Украины приняла поправку к законопроекту №3711-д «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей». Согласно поправке, голоса иностранных членов конкурсной комиссии будут решающими при формировании Высшей квалификационной комиссии судей, если в ходе голосования будет одинаковое количество голосов «за» и «против».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетки США

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также на страницах издания «Шарий.net» («ВКонтакте» и Facebook). Многие указали на то, что данное решение свидетельствует о том, что Украина не является независимым государством.

«Ну должна же быть хоть капля чувства собственного достоинства, чувство самосохранения, чувство гордости за свою собственную страну, чувство сохранения действительной независимости страны. Ну как это судей нам будет назначать дядя из-за бугра. Так эти судьи и будут только этого дядю слушать, а не законы и конституцию своей страны!!! Было много за эти 30 лет, но просто, чтобы за бесценок распродавали и уничтожали собственную страну… такого не было ни при одном бывшем руководителе… Жесть просто!» — написал Kostyantyn T.

цитата хф Приключения Бурат…аев, СССР, 1975г Кукловод Карабас Барабас

«Может сразу генерал-губернатора назначат?..» — поинтересовался Юрий В.

«Незалежність (независимость — О. П.) — это когда сам выбираешь хозяина», — иронизирует Алексей И.

«Украине врагов не надо, она справляется со всем сама…» — пишет Елена С.

«Простых украинцев не тошнит от этой «влады» (власти — О. П.)?» — поинтересовался Алексей Д.

«Это же в августе 30 лет незалежности. И парад наверное будет, и горлопаны с трибун будут рассказывать, чего достигла Украина за эти годы, и какая она незалежная», — написал Александр П.

«Не, — это «не» внешнее управление», — отреагировала Liliya B.

Indi Samarajiva Марионетка

«Это уже Слава Украине или еще нет?» — спросил Александр Ц.

«Как там кричали со сцены [на майдане в 2014 году]? «Памьятай, чужинец, тут господар украинец» (помни, чужак, тут хозяин украинец — О. П.)» — напомнил Alik N.

«Зато праздник «независимости» будут праздновать с пафосом», — отметил Ivan G.

«Можете меня помидорами закидать, но Украина как самостоятельное государство — это мероприятие сомнительное. В исторической перспективе эта территория постоянно кому-то принадлежала, за нее постоянно сражались. Вот, видимо поэтому, уйдя из состава СССР, они решили найти себе нового «царя». Это в принципе нормально для территорий. Яркий пример того, что территории могут соединиться не по национальному принципу, а потому что так было выгодно и сохранить государственность со временем, — является Швейцария. У Украины, к сожалению, это невозможно…» — пишет Alex S.

«Ну ладно «Слуги» (фракция «Слуга народа» — О. П.) — это проститутки на прикорме Госдепа, но паны прокуроры, судьи Верховного и Конституционного судов, научная юридическая элита, адвокаты, просто честные юристы, неужели вам не стыдно за вот это всё? Сколько кивали на сталинские суды-тройки, репрессии, а сейчас и репрессий особых (пока) нет, но вы уже предали народ свой… «Каким судом судите, таким и вас судить должно», — написал Владимир К.

Клод Верлинд. Марионетки

«В США и развитых европейских странах судей также выбирают, с помощью международных организаций?» — поинтересовался Андрей Б.

«А Вы что хотели? Демократия во всей красе!» — отметил Роман А.

«Это ещё один гвоздь в нашу боль за проданную страну», — добавила Вера К.

«А чё в августе праздновать будем за 5,5 ярда? Вчера поминали конституцию, теперь независимость», — отреагировал Валентин Х.

«Что мы имеем на сегодня? Суды под иностранцами, земля под иностранцами, медицина под иностранцами, газ под иностранцами, а что осталось для украинцев? Высокие тарифы, маленькие пенсии и армовир (предвыборный лозунг Петра Порошенко «Армия, язык, вера» — О. П.). Формула любви, не иначе. Слава Украине!» — подытожил украинский журналист Максим Назаров в своем телеграм-канале.

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