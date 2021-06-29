Киев, , 14:53 — REGNUM Верховная рада Украины приняла поправку к законопроекту №3711-д «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей». Об этом сообщил 29 июня парламентский телеканал «Рада».

Согласно поправке, голоса иностранных членов конкурсной комиссии будут решающими при формировании Высшей квалификационной комиссии судей, если в ходе голосования будет одинаковое количество голосов «за» и «против».

Поправку поддержали 255 депутатов.

«А как вы себе представляли тридцатую годовщину независимости страны, а?» — иронизирует депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

Позже Рада одобрила законопроект в целом — за это проголосовали 293 парламентария. Теперь его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия ОПЗЖ выпустила заявление, в котором обвинилаЗеленского в грубом нарушении основополагающих прав и свобод демократического общества в стране.