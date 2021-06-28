Посольство США официально поздравило граждан Украины с Международным днем прайда. Поздравление дипломатического представительства Соединенных Штатов было опубликовано 28 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Пресс-служба посольства США отмечает, что речь идёт о правах человека, «и ни одна группа не должна быть исключена из сферы действия мер защиты, независимо от расы, этнической принадлежности, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, половых особенностей, статуса инвалидности, возраста, религии или убеждений».

Также американские дипломаты призвали украинцев «присоединяться к ним» в поддержке достойного отношения ко всем людям. В качестве иллюстрации к поздравлению была приложена фотография, на котором изображен флагшток с развевающимися флагами США и ЛГБТ-сообщества (так называемый радужный флаг).

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице дипломатического представительства США, на странице украинского политолога Михаила Чаплыги, а также на страницах издания «Шарий.net» (Facebook и «ВКонтакте»). У многих поздравление вызвало возмущение и стало поводом для шуток, так как 28 июня на Украине отмечают день Конституции.

«Прекрасное поздравление от хозяев в День конституции. Это примерно все говорит о том, чем они считают конституцию Украины», — написал Vo Andrew.

«Это вы наш День Конституции «днем ЛГБТ» обозвали?» — спросил Евгений К.

(сс) OSKAR IANSONS ЛГБТ на Украине

«Сегодня День конституции Украины, где записано, что все люди имеют одинаковые права. А вы говорите, что люди с сексуальным диссонансом имеют большие прав, чем нормальные», — отреагировала Ирина Х.

«Вот это праздник, причем конституция, а вот ЛГБТ — это важно! Позор! Вот как нас принимают в Америке, докатились уже до ручки! Позорище!» — пишет Валентина Ш.

«Всем праздникам праздник», — смеется Ганка Г.

«Уже не с чем больше поздравлять. Только ЛГБТ. Доскакались», — написала Надежда М.

«В гробу я видела такие поздравления», — отреагировала Галина Г.

«Никто ничего не портил. Всё идёт по плану. Украину приучают к роли пассивного партнёра. А испортить отношения можно только в том случае, когда мнение партнёра интересно и имеет хоть каплю ценности», — добавил Димитрий С.

«А на что вы рассчитывали в день памяти Конституции?..» — поинтересовалась Татьяна П.

«Страшно предположить, с чем страну будут поздравлять в августе (24 августа день независимости Украины — О. П.). Это очень грустно…» — пишет Инна В.

«Это они на что-то намекают? Или как? Я просто не могу понять, в чем смысл такого поздравления, если только не ухудшить отношения между странами», — отметил Руслан С.

(сс) tOrange.biz Конституция Украины

«Достойному государству достойные поздравления», — иронизирует Сергей Н.

«Новость, которую заслужили», — смеется Владимир И.

«У каждого свои праздники. Куда катится этот мир?..» — пишет Julia Z.

«Это прекрасно! Каких вам ценностей ещё не хватает?» — поинтересовался Евгений К.

«А в посольстве ребята с юмором», — смеется Борис И.

«Думают, раз все равно отмечают что-то, пусть и за здоровье ЛГБТ выпьют», — шутит Андрей Ш.

«До сих пор не могу поверить, что всё это происходит в Украине! За последние 7 лет стало ясно, почему такого государства, как Украина, никогда не было! Сколько они ещё протянут, интересно?» — спросил Igor B.

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