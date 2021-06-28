Киев, , 17:12 — REGNUM Посольство США официально поздравило граждан Украины с Международным днем прайда.

Заявление посольство обнародовано 28 июня в соцсетях, его ретранслировали крупнейшие СМИ Украины.

Посольство отмечает, что речь идёт о правах человека, «и ни одна группа не должна быть исключена из сферы действия мер защиты, независимо от расы, этнической принадлежности, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, половых особенностей, статуса инвалидности, возраста, религии или убеждений».

Также американские дипломаты призвали украинцев «присоединяться к ним» в поддержке достойного отношения ко всем людям.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в апреле уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в стране углубилась дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества. В частности, она пожаловалась на дискриминационные высказывания в СМИ, в том числе от политиков и публичных деятелей.

В мае и июне возле офиса президента в Киеве состоялись акции активистовЛГБТ-сообщества, которые требовали принять от властей изменить законодательство, в частности, принять закон по борьбе с проявлениями дискриминации.