Верховной раде Украины необходимо утвердить большой герб государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны парламента по случаю Дня конституции Украины. Украинский лидер напомнил, что ранее предпринималось немало попыток утвердить большой герб Украины, что вызывало немало споров и даже ссор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В соответствии с 93-й статьёй конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной рады законопроект о большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной радой», — заявил президент Украины.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина», а также в телеграм-канале «Леся из СТРАНЫ». Многие из комментирующих указали на то, что законопроект о большом государственном гербе далеко не самый важный, есть в государстве вопросы и важнее.

Александр Ивахненко Большой Герб Украины (проект)

«Большой герб — это очень важно. Ничего, что в политическом и экономическом определении мы очень маленькие, зато с большим гербом…» — написал Владимир Р.

«Боже, когда у него закончатся дикие фантазии?! Когда он займётся реальными проектами, важными для народа?! Гербы, трезубцы, флаги. Нет важнее дел у президента. Уж если на то пошло, пусть изменит гимн Украины. А то все не умерла да не умерла. Совсем лишён оптимизма и желания жизни. Впрочем, как и сама Украина сейчас», — отметила Людмила В.

«Вот только большого герба не хватало для полного счастья, от этого мы так хорошо и живём», — пишет Валентина Ф.

«Как юристу (Зеленский имеет юридическое образование. — М. Р.) рекомендую Владимиру Зеленскому внимательно прочесть конституцию Украины. Там он найдёт весьма более полезные для нашей страны неотложные и внеочередные вопросы для рассмотрения Верховной радой», — добавила Ольга Х.

«Хоть на Луну поставьте этот герб, люди от этого лучше жить не станут!» — написала Татьяна И.

«Большой герб и голая *опа, долги перед фондами и падение экономики. Охреневающая безработица. Молодец», — отреагировала Елена.

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

«А большой герб — это который с галицким львом? Украина — это Галичина?» — спросил LeopoldAB.

«Новые законы от хозяев и вила (герб) против народа», — отреагировал Николай.

«Такое впечатление, что это не президент Украины, а староста какого-то Богом забытого хутора, где дома построены из кизяков, а крыши из соломы. Если у президента целого государства столь колхозное мышление, что счастье Украинского народа и страны в целом он видит в размере герба… Стыдно, в общем…» — подытожил Sleepy Bear.

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