Киев, 28 июня 2021, 12:17 — REGNUM Верховной раде Украины следует, наконец, утвердить большой герб государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны парламента по случаю Дня конституции Украины.
Зеленский напомнил, что ранее предпринималось немало попыток утвердить большой герб Украины, что вызывало немало споров и даже ссор.
Политик добавил, что представлять законопроект будет первый президент Украины Леонид Кравчук.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук рассказал о коррупции при определении победителя конкурса на лучший проект государственного герба Украины. По его словам, председатель специальной комиссии признал лучшим свой собственный проект.
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