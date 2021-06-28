Омскстат обнародовал общие итоги миграции населения Омской области в январе — апреле 2021 года. Оказалось, что за указанный период в регион прибыли 13 016 человек, выбыли — 15 959. Миграционная убыль составила 2943 человека.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

В омских пабликах в соцсетях подписчики рассуждают, «почему все бегут из Омска».

«Всё из-за условий жизни», — считает подписчик паблика «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» Павел О.

«Потому что свинарник из города сделали, поэтому нормальные люди и стартуют…» — заявил Алексей П.

Элина Ж. считает, что причина «бегства» населения из Омска — зловонные выбросы. Время от времени омичи жалуются на химический запах в воздухе.

«Больше газом надо травить. Сегодня в ночь прям жесть…» — пишет Элина Ж.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дым из трубы. Омск

«Дело не в городе, а те, кто у власти, ничего не делают для народа. Зарплаты и уровень жизни надо повышать — только народа, а не чиновников», — рассуждает Татьяна Ж.

«А в конце года вы вообще обалдеете от цифры уехавших. Так держать! Бардак в городе, грязь и выбросы ежедневные с превышениями ПДК, вот причины», — отметила Алла К.

«Город-то неплохой. Зарплаты смешные, и работы нет. Вот и бегут», — убеждён Андрей П.

Валерий К. считает, что омичи выбирают для жизни другие города не просто так.

«Что делать в этой дыре, никакой перспективы», — подчеркнул он.

«Я тоже уехал! Жалею только об одном, что раньше не мог уехать, финансы не позволяли», — пишет Вадим А.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года губернатор Омской области Александр Бурков на онлайн-встрече с блогерами и журналистами назвал основную, по его мнению, причину оттока населения из Омска и области. Ключевой проблемой он считает уровень доходов населения региона.

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По последним данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Сибирском федеральном округе в январе — марте 2021 года составила 44 117 рублей. В Омской области — 37 749 рублей.

Evgeny Зарплата

Что касается выбросов, жители Омска периодически жалуются на зловоние в воздухе. В соцсетях они пишут, что власти не в состоянии найти и наказать виновных.

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Напомним, в 2020 году в Омскую область прибыл 40 901 человек, выбыли из региона 51 274 человека. Миграционная убыль составила 10 373 человека.