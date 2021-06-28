Пока бизнес-омбудсмен Борис Титов желает малому и среднему бизнесу «не отчаиваться и настраиваться на лучшее», а тот, в свою очередь, думает, как выжить на фоне ограничений, связанных с пандемией, дети высокопоставленных чиновников расширяют свои бизнес-портфели. Помимо сына экс-директора ФСБ, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, нарастил активы в 2021 году и Роман Золотов, чьи данные совпадают с данными сына главы Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

Из досье на сайте ТАСС известно, что Роман Викторович Золотов — сын Виктора Золотова — занимается бизнесом.

Несколько лет назад при обсуждении детей высокопоставленных чиновников, которые занимаются бизнесом, один из участников дискуссии назвал их метким словом «олигархи-лайт».

Duma.gov.ru Глава Росгвардии Виктор Золотов

О бизнесе сына

Из публикаций в СМИ известно, что в 2017 году Роман Золотов занимал пост замглавы департамента спорта и туризма правительства Москвы, а до 2014 года работал в ФГУП «Охрана» МВД России, которое позднее в ходе реорганизации перешло под управление Национальной гвардии.

В ЕГРЮЛ за Романом Золотовым напрямую на сегодня числятся доли в трёх компаниях, две из которых созданы в 2020—2021 годах. Самый свежий актив — ООО «ЗО РО — Петролеум», которое учреждено 21 апреля 2021 года. Фирма с уставным капиталом 1 млн рублей планирует вести деятельность головных офисов. Судя по дополнительным кодам (ОКВЭД), работать она планирует в сфере нефте‑ и газодобычи и профильных услуг. Золотов владеет в ней долей в 40%. Еще 40% — у директора Альберта Ильясова и 20% — у Руслана Валитова. Последний в одной из публикаций журнала Forbes фигурировал как бывший совладелец «Мотовилихинских заводов», которые входят в дивизион госкорпорации «Ростех».

Совместно с Валитовым и Ильясовым Роман Золотов также владеет активом в сфере поставки бурового и вспомогательного нефтегазового оборудования — ООО «ВПТ-Менеджмент». Она была учреждена 29 июля 2020 года.

За 2020 год в бухгалтерской отчетности и выручка, и прибыль ООО «ВПТ-Менеджмент» указаны нулевыми. При этом ей принадлежат доли в трех фирмах, две из которых были созданы в 2021 году.

Mos.ru Роман Золотов

Стоит отметить, Альберт Ильясов также выступает директором и владельцем 50% доли в ООО «ВПТ-Нефтемаш», которое является крупным игроком в сфере оказания буровых и сервисных услуг. Фирма имеет представительства в Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае и работала субподрядчиком на Ванкорском нефтегазовом месторождении «Роснефти». Совладелец «ВПТ-Нефтемаш» — Наталья Гусева.

Возвращаясь к активам сына генерала Золотова. 21 апреля 2021 года было учреждено ООО «Лаборатория страж» (научные исследования и разработки в области биотехнологии). Уставный капитал фирмы — 100 тыс. рублей. Золотов числится гендиректором, а исполнительным директор с мая 2021 года является Максим Кожевников.

Совладельцами компании «Лаборатория страж», помимо «ВПТ-Менеджмент» с долей 50%, являются ООО «Кама-контакт» из Пермского края (34%, владельцы — Евгений Лутцев и ООО «Гамм электроникс») и Андрей Колюбаев.

В активе фирмы Золотова («ВПТ-Менеджмент») также имеется 70% доли в учрежденной 21 апреля 2021 года ООО «ЗО РО — Трансвижин». Фирма создана для работы в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования. Её уставный капитал — 1 млн рублей. Владелец оставшейся доли — директор Тимофей Шарапов. Последний — бизнесмен с активами в Тюменской области и Москве. К примеру, его тюменская фирма «Стройгарант» в открытых источниках указана исполнителем как минимум 16 госконтрактов на общую сумму 163 млн рублей. Среди заказчиков в том числе и компании из дивизиона «Транснефти».

Ooostroygarant.ru Тимофей Шарапов

В свою очередь ООО «ЗО РО — Трансвижин» 25 мая 2021 года учредило еще одну проектно-изыскательскую фирму — ООО «Научно-производственное объединение «Интелгео». В ней 49% также принадлежит ООО «Гирс-М», которое называют одним из крупных подрядчиков «Газпрома».

«Гирс-М» работает в сфере предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа, принадлежит фирмам «Гирс-Сервис» (владельцы — Юрий Казанцев и Анастасия Зоря) и «Биополикрафт» (владельцы — Елена Бармина, Олег Параманов, Леонид Векслер, Вадим Павлов).

Также у «ВПТ-Менеджмент» есть 50% в ООО «Кронверк», созданном в Санкт-Петербурге в январе 2014 года для строительства. Директор фирмы и владелец 17% с 2020 года — Максим Огородников (имеет долю в фирме, которая производит автомобили спецназначения и была исполнителем почти 50 госконтрактов). Еще 33% — у ООО «Содружество», которое принадлежит Дмитрию Зязину и Огородникову.

Компания «Кронверк» владеет долями в двух юрлицах — 100% в строительном ООО «ПСКПБ», созданном в 2019 году, и 74% в ООО «Б2Б Логистика», которое с 2016 года ведет деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. В апреле 2021 года из состава владельцев последней вышел Олег Снегирев (известный бизнесмен из Ленобласти).

Напрямую Роману Золотову также принадлежит 31,25% в ООО «Научно-производственное объединение «Квантовые технологии», созданном в мае 2018 года. Фирма с уставным капиталом 100 тыс. рублей работает в Подмосковье в сфере научной деятельности. Чистый убыток за 2020 год компания «Квантовые технологии» показала на уровне 45 млн рублей.

Директор и основной владелец ООО «Научно-производственное объединение «Квантовые технологии» — Елена Бондарчук.

Цитата из видео «Елена Бондарчук ГК Ориентир. Складской Сегмент, Индустриальный Рынок и Искусственный Интеллект..» пользователя НЕДВИЖИМОСТЬ. youtube.com Елена Бондарчук

В Ивановской области у фирмы «Квантовые технологии» есть доля в ООО «Стройспецмонтаж», которое работает в сфере обработки и утилизации опасных отходов. Одним из совладельцев актива числится Анатолий Шумицкий — соучредитель НП «Союз операторов по обращению с отходами Краснодарского края и Республики Адыгея» и аналогичных юрлиц в Ивановской области и Башкирии.

Примечательно: в активе Романа Золотова ранее была доля в кинопроизводственном ООО «Фестивали кино», которое работало с ноября 2006 по июнь 2008 года. Совладельцем фирмы был Юрий Чечихин, которого СМИ называли зятем генерала Золотова — мужем его дочери Жанны. В ЕГРЮЛ за Юрием Чечихиным числятся доли в шести действующих юрлицах. Например, доля в ООО «Главстрой-инвест», которое в свою очередь владеет долей в ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Последнее позиционируется как один из крупнейших российских девелоперов, реализующих проекты комплексного развития городских территорий. Портфель компании включает более 700 га земли, а заявленный объем инвестиций в проекты — свыше 300 млрд рублей. В июне 2020 года стало известно, что первым инвестором в объекты инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» будет фирма «Алькор» из дивизиона «Главстрой-СПб специализированный застройщик».