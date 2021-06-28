«Олигарх-лайт» — на чём зарабатывает сын генерала Росгвардии?
Пока бизнес-омбудсмен Борис Титов желает малому и среднему бизнесу «не отчаиваться и настраиваться на лучшее», а тот, в свою очередь, думает, как выжить на фоне ограничений, связанных с пандемией, дети высокопоставленных чиновников расширяют свои бизнес-портфели. Помимо сына экс-директора ФСБ, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, нарастил активы в 2021 году и Роман Золотов, чьи данные совпадают с данными сына главы Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Для справки: Виктор Золотов — уроженец Рязанской области. В разные годы занимал руководящие воинские должности в органах государственной охраны РФ. В 2000—2013 годах был главой Службы безопасности президента РФ, замдиректора Федеральной службы охраны РФ. В 2013 году был заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России, а с мая 2014 года — первым заместителем министра внутренних дел — главнокомандующим внутренними войсками МВД России. В 2015 году Золотову присвоено воинское звание генерала армии. В апреле 2016 года указом президента Владимира Путина он был назначен главой Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующим войсками национальной гвардии страны. По итогам 2020 года Виктор Золотов задекларировал доход 6 656 378 рублей. В его активе — автомобиль Мерседес Бенц G класс, мотовездеход Ямаха, два жилых дома площадью 274,6 и 426,5 кв. м, квартира на 189 кв. м, 1/3 доли в квартире общей площадью 171,6 кв. м, три земельных участка площадью 11 868 кв. м, 4998 кв. м и 277 кв. м, два нежилых строения и машино-место.
Из досье на сайте ТАСС известно, что Роман Викторович Золотов — сын Виктора Золотова — занимается бизнесом.
Несколько лет назад при обсуждении детей высокопоставленных чиновников, которые занимаются бизнесом, один из участников дискуссии назвал их метким словом «олигархи-лайт».
О бизнесе сына
Из публикаций в СМИ известно, что в 2017 году Роман Золотов занимал пост замглавы департамента спорта и туризма правительства Москвы, а до 2014 года работал в ФГУП «Охрана» МВД России, которое позднее в ходе реорганизации перешло под управление Национальной гвардии.
В ЕГРЮЛ за Романом Золотовым напрямую на сегодня числятся доли в трёх компаниях, две из которых созданы в 2020—2021 годах. Самый свежий актив — ООО «ЗО РО — Петролеум», которое учреждено 21 апреля 2021 года. Фирма с уставным капиталом 1 млн рублей планирует вести деятельность головных офисов. Судя по дополнительным кодам (ОКВЭД), работать она планирует в сфере нефте‑ и газодобычи и профильных услуг. Золотов владеет в ней долей в 40%. Еще 40% — у директора Альберта Ильясова и 20% — у Руслана Валитова. Последний в одной из публикаций журнала Forbes фигурировал как бывший совладелец «Мотовилихинских заводов», которые входят в дивизион госкорпорации «Ростех».
Совместно с Валитовым и Ильясовым Роман Золотов также владеет активом в сфере поставки бурового и вспомогательного нефтегазового оборудования — ООО «ВПТ-Менеджмент». Она была учреждена 29 июля 2020 года.
За 2020 год в бухгалтерской отчетности и выручка, и прибыль ООО «ВПТ-Менеджмент» указаны нулевыми. При этом ей принадлежат доли в трех фирмах, две из которых были созданы в 2021 году.
Стоит отметить, Альберт Ильясов также выступает директором и владельцем 50% доли в ООО «ВПТ-Нефтемаш», которое является крупным игроком в сфере оказания буровых и сервисных услуг. Фирма имеет представительства в Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае и работала субподрядчиком на Ванкорском нефтегазовом месторождении «Роснефти». Совладелец «ВПТ-Нефтемаш» — Наталья Гусева.
Возвращаясь к активам сына генерала Золотова. 21 апреля 2021 года было учреждено ООО «Лаборатория страж» (научные исследования и разработки в области биотехнологии). Уставный капитал фирмы — 100 тыс. рублей. Золотов числится гендиректором, а исполнительным директор с мая 2021 года является Максим Кожевников.
Примечательно: в арбитраже Москвы есть банкротное дело в отношении Максима Кожевникова из Челябинской области с тем же ИНН, что и у совладельца «Лаборатории страж». По этому делу в апреле 2021 года Кожевникова признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. На сегодня идет формирование реестра кредиторов, в частности, в него включен долг по договору поручительства, заключенному в обеспечение исполнения обязательств некоего ООО «Башэкоресурс».
Совладельцами компании «Лаборатория страж», помимо «ВПТ-Менеджмент» с долей 50%, являются ООО «Кама-контакт» из Пермского края (34%, владельцы — Евгений Лутцев и ООО «Гамм электроникс») и Андрей Колюбаев.
В активе фирмы Золотова («ВПТ-Менеджмент») также имеется 70% доли в учрежденной 21 апреля 2021 года ООО «ЗО РО — Трансвижин». Фирма создана для работы в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования. Её уставный капитал — 1 млн рублей. Владелец оставшейся доли — директор Тимофей Шарапов. Последний — бизнесмен с активами в Тюменской области и Москве. К примеру, его тюменская фирма «Стройгарант» в открытых источниках указана исполнителем как минимум 16 госконтрактов на общую сумму 163 млн рублей. Среди заказчиков в том числе и компании из дивизиона «Транснефти».
В свою очередь ООО «ЗО РО — Трансвижин» 25 мая 2021 года учредило еще одну проектно-изыскательскую фирму — ООО «Научно-производственное объединение «Интелгео». В ней 49% также принадлежит ООО «Гирс-М», которое называют одним из крупных подрядчиков «Газпрома».
«Гирс-М» работает в сфере предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа, принадлежит фирмам «Гирс-Сервис» (владельцы — Юрий Казанцев и Анастасия Зоря) и «Биополикрафт» (владельцы — Елена Бармина, Олег Параманов, Леонид Векслер, Вадим Павлов).
Для справки: Казанцев — совладелец фирмы, которая базируется в Башкирии и занимается производством автомобилей специального назначения.
Также у «ВПТ-Менеджмент» есть 50% в ООО «Кронверк», созданном в Санкт-Петербурге в январе 2014 года для строительства. Директор фирмы и владелец 17% с 2020 года — Максим Огородников (имеет долю в фирме, которая производит автомобили спецназначения и была исполнителем почти 50 госконтрактов). Еще 33% — у ООО «Содружество», которое принадлежит Дмитрию Зязину и Огородникову.
Компания «Кронверк» владеет долями в двух юрлицах — 100% в строительном ООО «ПСКПБ», созданном в 2019 году, и 74% в ООО «Б2Б Логистика», которое с 2016 года ведет деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. В апреле 2021 года из состава владельцев последней вышел Олег Снегирев (известный бизнесмен из Ленобласти).
Напрямую Роману Золотову также принадлежит 31,25% в ООО «Научно-производственное объединение «Квантовые технологии», созданном в мае 2018 года. Фирма с уставным капиталом 100 тыс. рублей работает в Подмосковье в сфере научной деятельности. Чистый убыток за 2020 год компания «Квантовые технологии» показала на уровне 45 млн рублей.
Директор и основной владелец ООО «Научно-производственное объединение «Квантовые технологии» — Елена Бондарчук.
В 2019 году журнал Forbes сообщал о Бондарчук, что она — один из крупнейших строителей российских складских комплексов, а губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ей поучаствовать в строительстве агропарка «Сырная долина» в Дмитровском районе. В комментариях СМИ совладелица «Квантовых технологий» заявляла, что один из проектов — создание квантового компьютера. А из открытых источников известно, что одна из компаний Бондарчук участвовала в госконтрактах. В одном из них заказчиком было подведомственное Росгвардии казенное учреждение.
В Ивановской области у фирмы «Квантовые технологии» есть доля в ООО «Стройспецмонтаж», которое работает в сфере обработки и утилизации опасных отходов. Одним из совладельцев актива числится Анатолий Шумицкий — соучредитель НП «Союз операторов по обращению с отходами Краснодарского края и Республики Адыгея» и аналогичных юрлиц в Ивановской области и Башкирии.
Примечательно: в активе Романа Золотова ранее была доля в кинопроизводственном ООО «Фестивали кино», которое работало с ноября 2006 по июнь 2008 года. Совладельцем фирмы был Юрий Чечихин, которого СМИ называли зятем генерала Золотова — мужем его дочери Жанны. В ЕГРЮЛ за Юрием Чечихиным числятся доли в шести действующих юрлицах. Например, доля в ООО «Главстрой-инвест», которое в свою очередь владеет долей в ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Последнее позиционируется как один из крупнейших российских девелоперов, реализующих проекты комплексного развития городских территорий. Портфель компании включает более 700 га земли, а заявленный объем инвестиций в проекты — свыше 300 млрд рублей. В июне 2020 года стало известно, что первым инвестором в объекты инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» будет фирма «Алькор» из дивизиона «Главстрой-СПб специализированный застройщик».
Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента РФ. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами, в т.ч. благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными, образовательными и другими объектами. Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» — Ксения Шойгу.