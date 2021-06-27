Москва, 16 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Российские боевые роботы «Скорпион М», работу которых накануне показали на видео, стали логичным продолжением систем, разрабатывавшихся для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на линию соприкосновения. Об этом 16 мая рассказал ИА Регнум источник, знакомый с деталями разработки.

Кадр из видео

15 мая российские СМИ облетела видеозапись работы наземного беспилотника «Скорпион М». На кадрах, опубликованных в Telegram-канале отряда «Русские ястребы», показаны сначала боевики ВСУ, а затем продвижение к опорному пункту дрона-камикадзе. В финале ролика раздается мощный взрыв, а затем показаны разрушенные позиции ВСУ.

«Изначально система предназначалась для доставки боеприпасов на «передок», для эвакуации раненых, — рассказал ИА Регнум источник, знакомый с ходом разработки. — Но в конечном итоге получилась платформа, использование которой отнюдь не ограничивается доставкой боеприпасов нашим бойцам или эвакуацией «трёхсотых». Доставлять ведь можно что угодно — в том числе несколько килограммов взрывчатки».

Сейчас «Скорпионы» выходят в серию. Технические характеристики, место производства и вообще любые подробности, зная которые противник сможет помешать процессу, держатся в строжайшем секрете. Даже детальное изображение в хорошем разрешении — недоступно. О новинке можно рассказать лишь некоторые, малозначительные детали. Внешне РТС «Скорпион М» чем-то напоминает луноход. У него такие же повышенные требования к проходимости.

«В зоне боевого соприкосновения земля изрыта воронками, и продвижение наземного дрона во многом зависит от технических характеристик шасси. Ну и от искусства оператора, конечно», — объясняет собеседник ИА Регнум

На видео, оказавшемся в распоряжении информагентства, показан весь процесс применения «Скорпиона М» — от момента старта до подрыва рядом с пулемётной точкой противника. На кадрах видно, как дрон пробирается между воронок. Во многих местах ему приходится откатываться назад, некоторые участки удаётся преодолеть только с разгона. Весь путь до пулеметной точки занял больше 20 минут. За это время беспилотник, за которым одновременно следили два БПЛА с воздуха, продвинулся на несколько сотен метров.

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Операторы уже дали «Скорпиону» разные прозвища. Чаще всего они называют его попросту «тележкой», реже «куст на колесах» — в те моменты, когда видеосигнал на пару секунд прерывается, а затем приходится выискивать малозаметный дрон на местности. В момент, когда робот достиг края блиндажа с пулеметной точкой, раздаётся мощный взрыв.

«На самом деле у противника подобные технологии появились раньше, — поделился собеседник ИА Регнум. — В чём-то нам приходится догонять, в каких-то моментах мы опережаем. В случае данного конкретного применения цель и средство её достижения были довольно конкретные — подавить огневую точку. Либо при штурме это придётся делать ценой жизней ребят, либо так».

3 апреля ИА Регнум писало, что в зоне СВО испытали новую систему борьбы с дронами противника. Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр», разработанный для борьбы со всеми типами FPV-дронов-камикадзе, успешно выполнил все поставленные задачи.