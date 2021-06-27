Президент Украины Владимир Зеленский посредством видеообращения обратился к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии, задав им вопросы относительно членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Видеообращение лидер Украины записал в рамках участия в дискуссии на тему «Роль Германии в мире».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Президент Украины отметил, что парламентские выборы в Германии, которые состоятся 26 сентября, станут важным днем не только для ФРГ, но и для Украины, так как Германия, по его словам, является ключевым партнером и важной стороной «нормандского формата».

«Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После «революции достоинства» (государственный переворот на Украине в 2014 году. — О. П.)… прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?» — поинтересовался Зеленский.

Кроме того, украинский лидер сказал, что сейчас к государственным границам Украины якобы стянуты около ста тысяч российских военных. Европейские лидеры, по его словам, поддерживают предоставление Киеву гарантий безопасности, но Украина не является членом НАТО.

«Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?» — спросил президент Украины.

Gov.ua НАТО и Украина

Заявление Владимира Зеленского обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Запрещенная Украина». Многие раскритиковали заявление главы Украины, отметив, что много раз украинской власти давали понять, что стране в НАТО и ЕС не место.

«Не ждут, не возьмут никуда — и слава Богу. И тут надо и Зе сказать спасибо за топорную дипломатию. У меня такое чувство, что он сквозь туман в голове наконец понял, что уже такого навалял — на голову не натянешь. И боится, очень боится и правых, и левых. А когда человек боится, он мечется хаотично и еще больше увязает», — написала Татьяна П.

«Коррупцию побори или нас так в ближайшие лет 100 не примут. Да что там лет 100, с такими темпами через лет 100 нашу страну развалят», — отметил Ярослав Р.

«Это вы загнули! Ещё один срок Зе — и страны не будет!» — ответила Ярославу Р. Лариса Владимировна.

«Есть такая статья — снять за недееспособность», — пишет Тамара З.

«Служебное несоответствие», — ответила Тамаре З. Зоя Б.

Ведерников Александр Семенович. Цирк. 1955

«А снимать будет кто?! Старики не пойдут, а вся молодежь бегает по миру за деньгами. Они это очень хорошо продумали — безвиз — выперли трудоспособное население в забугорье, а теперь торговать землей никто не мешает, и выходит, что никому она не нужна! Нет земли, от Украины не останется и названия. А ставить и снимать — это они уж как-то сами, мы им это позволили, своим согласительным молчанием», — ответил Тамаре З. Валерий С.

«По-моему, это попытка снять ремейк фильма «Тупой и еще тупее» только в реальной жизни», — отреагировал Захар О.

«Мы умеем только попрошайничать», — написала Люба Е.

«Не мы, а наша никчемная власть», — поправила Татьяна Л. Любу Е.

«Скоро в сторис в инсте будет просить о членстве в НАТО и отмечать на видео людей, занимающихся этим вопросом», — отреагировал Леонид Ф.

«Ценность Украины снижается с каждым подобным заявлением или просьбой Зеленского», — отметила Людмила К.

«Курс на бедность и гиперкоррупцию взят, и мы непоколебимо по нему идём…» — добавила Марго В.

«А они смотрят его видосики? Тогда на нескольких языках надо записывать», — пишет Сергей С.

«Похоже Зе со временем получит Оскар за самый продолжительный сериал в прямом эфире. Телесериал «Комик-президент-комик» — кино, в котором население — статисты», — написал Владимир С.

«Пороха (Порошенко. — О. П.) называли президентом войны, ну, а этот просто президент-смерть!» — добавила Ира Е.

«Власть Украины разворует всё, что есть у НАТО. Начнут взрывать военные склады после грабежей, махать украинским флагом перед неугодными государствами и устанавливать свои патриотические права, мову, веру и т. д. Несчастное НАТО», — отреагировала Маргарита Г.

«А есть закон о внеблоковости Украины. Гарант о*реневший!» — отметила Marina S.

«Какой-то цирк отчебучивают нынешнее руководство. Зеленский носится с НАТО и ЕС, всё просит. Министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба отчебучивает на мировых площадках. Всё это от имени государства. Стыдно за страну. Не будет здесь НАТО… В ЕС нас никто не ждёт, они будут нас доить и грабить за просто так. В Украине сейчас создаются невыносимые условия, люди будут бежать и дальше», — написала Tamara R.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Когда люди говорят о вступлении в НАТО или ЕС, начинаешь сомневаться в их адекватности…» — добавил Владимир Г.

«Украинцы уже давно в ЕС — *опы моют и клубнику собирают. Что в НАТО делать? Снаряды подносить?» — пишет Леонид К.

«Он не устал клянчить? Мне стыдно признавать тот факт, что это является первым лицом государства», — отреагировал читатель под псевдонимом Лирический Антигерой.

«Назовите хоть одну ещё страну, президент которой откровенно клянчит будущее у соседей, всех при этом ещё и шантажирует. Этот идиотизм когда-нибудь закончится?» — спросил Николай Н.

«И всё им кто-то что-то должен. Ну жди, жди ответа о поддержке и солидарности. Может, дойдёт-таки, что мир не вертится вокруг Украины, скорее наоборот», — пишет DAV.

«В случаях с таким родственником перестаешь брать трубку», — подытожил Marlid.

Отметим, в ходе обращения Владимир Зеленский также поинтересовался мнением каждого из кандидатов на должность канцлера ФРГ о поддержке «Северного потока — 2» и его влиянии на европейскую безопасность и единство континента.

«Как вы думаете, «аннексия» Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, — всё это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС — Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» — задал также вопрос украинский президент.

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