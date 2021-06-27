Киев, , 10:42 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита Евросоюза с участием президента России Владимира Путина.

Климкин считает, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон могут встречаться с российским лидером сколько угодно, но вот руководство ЕС с Путины встречаться не будет никогда.

«Пусть себе Меркель и Макрон сколько угодно встречаются с Путиным», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что непосредственно в документах Евросоюза написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией.

При этом Климкин видит угрозу в том, что инициатива канцлера ФРГ может привести к возвращению отношений с Москвой «к нормальности». В этом Климкин видит и проблему для Евросоюза.

«И это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем», — отметил экс-министр иностранных дел Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка Макрона и Меркель провести саммит Евросоюза с участием Путина провалилась — некоторые страны в ЕС высказались категорически против этой инициативы.