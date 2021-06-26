Возможность оказания помощи официальному Киеву после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» обсуждают США и Германия, сообщило 25 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Речь идет о планах Соединенных Штатов Америки и ФРГ «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» за счет развития украинской энергетики. Стороны также обсуждают предоставление Киеву инвестиций для строительства электростанций и развития энергетической инфраструктуры, а также для наращивания поставок газа с территории Украины.

Кроме того, в Германии считают, что нужно вступить в диалог с Российской Федерацией по поводу продления транзита российского газа через украинскую территорию в Европейский союз. Еще одним вопросом, который якобы обсуждали Соединенные Штаты и Германия, была возможность создания механизма «отключения Северного потока — 2» для того, чтобы Россия «не могла оказывать давления на Украину».

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Klymenko Time». Многие скептически отнеслись к информации о том, что Киеву кто-то будет что-либо компенсировать.

«Вот Штаты пусть и компенсируют. А Германии это… не надо», — написал Александр.

«Очень смешно в части «если будут давить». Видимо, что такое контракт и окончание его действия ни для Украины, ни для США неведомо…» — добавил читатель под псевдонимом АйПи.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Насколько я помню, согласно контракту, Газпром не обязан прокачивать газ через украинскую ГТС. Он обязан лишь оплачивать транзит запланированных объемов», — пишет Вячеслав.

«Да, принцип качай или плати. Но контракт краткосрочный, до 2024 года», — ответил Вячеславу читатель под псевдонимом UV.

«Я правильно понимаю, что если РФ перестанет качать газ через Украину, то Германия откажется принимать его через СП-2? А газ по итогу они где брать будут?» — поинтересовался один из читателей.

«Ковбойская история продолжается в современном виде: ты строишь, качаешь газ, но это уже не твое, 90-е продолжаются, нашим не урок», — отметила Viola.

«Пустые обещания, чтобы пока не дёргались, а потом уже поздно будет», — добавил Sergio V.

«Уже вижу, как зимой — 20 в Европе и они перекрывают себе газ из-за Украины…» — смеется Алина.

«Да-да, вся Европа согласна сидеть без газа и тепла, лишь бы угодить Украине, на которую «Путин нападает и давит» каждую неделю уже восьмой год. Тошнит от этих придурков», — отреагировала Alisa F.

Pedant01 Трубы для газопровода Северный поток-2

«Страна-агрессор» перестанет давать деньги на продолжение «агрессии»? Конечно, обидно», — добавил Basil B.

«Когда строительство «Северного потока — 2» завершится… Думаю, помощь будет такая же, как и заверения в принципе о невозможности постройки СП-2», — написал Roman.

«Полнейший бред. Мечты упоротых. Никто ничего не будет компенсировать Украине. Законы рынка никто не отменял. Украинской власти нужно было думать о своей выгоде, когда отдавали правление в чужие руки и рубили сук, на котором сидит страна», — подытожил читатель под псевдонимом AVV one.

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