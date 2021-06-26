Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Возможность оказания помощи Украине после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» обсуждают США и Германия, 25 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Речь идет о планах Вашингтона и Берлина «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» за счет развития украинской энергетики. По информации журналистов, основные договоренности могут быть достигнуты в июле — к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США.

Стороны, в числе прочего, обсуждают представление Киеву инвестиций для строительства электростанций и развития энергетической инфраструктуры, а также для наращивания поставок газа с территории Украины.

Кроме того, в Берлине считают, что следует вступить в диалог с Россией по поводу продления транзита российского газа через украинскую территорию в ЕС. Еще одним вопросом, которые якобы обсуждали США и Германия, была возможность создания механизма «отключения Северного потока — 2», для того, чтобы Россия «не могла оказывать давления на Украину». Подобная инициатива была негативно воспринята официальными лицами ФРГ, не желающими использовать газопровод как «политическое оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что техническое завершение проекта «Северный поток — 2» еще не означает, что он заработает.

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