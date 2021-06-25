Украинский телеканала «НАШ» 25 июня провел опрос среди своей аудитории. Зрителям телеканала предложили ответить на вопрос, что такое славянское братство. Для ответа предложили три варианта. 71% ответили, что для них славянское братство — это мощная сила, 20% считают, что это миф, 9% — устаревшая концепция.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Зрители телеканала также поделились своими мыслями в комментариях к опросу в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube. Часть комментирующих отметили, что братские народы (русских, украинцев и белорусов) ссорят между собой.

«Пока только вижу американское рабство», — написал Michael G.

«Я верю только в славянское братство адекватных. Упоротые… независимо от флага никогда мне братьями не будут», — добавил Scoombry.

«Сила славянского братства — это мощь! Если мы все вместе, то хрен нас кто сломит, и поэтому нас пытаются разделить!» — отметил Dmitry L.

«Чего уж «пытаются»? Успешно разделили, и некоторые с этого зарабатывают. А ну границы убери, сколько безработных таможенников и депутатов образуется, и даже министров. Я уже про контрабанду молчу», — ответила Лья С. на реплику Dmitry L.

Sergey Bystro Российско-Украинская граница. Погранпереход Крупец — Катериновка

«Поменяли украинцы славянское братство на кружевные труселя», — отреагировал Виктор А., делая отсылку к одной из участниц майдана 2013 года, которая была запечатлена с плакатом в руках, на котором было написано: «Хочу кружевные трусики и в ЕС».

«Украинцы, русские, белорусы — вместе мы — сила! Всегда [так] было и будет», — пишет Ирина И.

«Хочется верить в такое братство. Но когда читаешь комментарии некоторых, думаешь, а человек адекватный? Очень много злобы, злорадства, зависти. И думаешь, а ведь раньше всё было не так и что случилось с головой, почему такая вражда?» — написала Tatiana S.

«Да. Только у власти совсем другое братство. И славян они стравливают», — добавила Клавдия Ш.

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«Был бы это миф, Запад не раздирал бы по частям!» — отреагировала Ольга.

«Нет никакого братства, некоторые продались янки», — пишет Юрий Х.

«Все народы — и большие, и малые — заслуживают уважения, а для этого нужно понимать и уважать интересы других, не стремиться к превосходству, всегда быть благодарными, стремиться к миру, воспитывать детей в любви и согласии, уважении и взаимопонимании. Если дети не уважают своих родителей, то как они будут готовы жить в мире и согласии с другими народами? Зависть, злоба и нажива затмила умы и сердца многих людей…» — отметила Екатерина Б.

Kultura32.ru У монумента Дружбы

«Братство есть на личном уровне! Но между государствами только свои интересы», — отреагировал Евгений М.

«Ну да, особенно после того, что сделала Украина и Болгария… Но этот путь вы выбрали сами. Хотя нельзя всех людей равнять. Есть хорошие и понимающие, что происходит», — добавил Avgust.

«Смотря какое славянское братство. Болгары тоже были братьями, а вот сейчас хуже врага», — написала Анастасия С.

«Есть притча про веник. Если попробовать связанный сломать, то вряд ли получится, а если связь порушить и по веточке, то останутся одни ошмётки. И ещё гуртом и батька добрэ быты (вместе отца хорошо бить. — О. П.). Вот вам и сила славянского братства. На протяжении многих веков находились славяне, которые забывали про это и получали щелчок по носу», — добавила Irina S.

«Не верю ни в какое братство, кроме одного — духовного. Не может быть мне братом тот, кто прославляет фашизм, для кого СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — герои. Пусть при этом они будут чистокровные славяне», — отметила Ирина Я.

«Славянское братство — это антагонизм американского рабства!» — пишет читатель под псевдонимом Северный Зверь.

«Славяне, не славяне… Когда беда, плечом к плечу становились все национальности и спину друг другу прикрывали. А за границей мы все русские», — добавила Светлана Л.

«Намеренно ссорят нас потому, что СССР показал мощь и влияние всему миру, чтоб этого не повторилось. Сейчас делают из дружественных и братских нам народов злейших врагов», — написал один из читателей.

Пролетарии всех стран соединяйтесь

«Если и есть славянское братство, то без современной Украины», — пишет Iris L.

«Украина сама себе враг. Страну не сшить, а с нациками и с соседями не помириться», — подытожила Antonina K.

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