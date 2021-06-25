«Украинцы променяли славянское братство на кружевное нижнее белье»
Украинский телеканала «НАШ» 25 июня провел опрос среди своей аудитории. Зрителям телеканала предложили ответить на вопрос, что такое славянское братство. Для ответа предложили три варианта. 71% ответили, что для них славянское братство — это мощная сила, 20% считают, что это миф, 9% — устаревшая концепция.
Зрители телеканала также поделились своими мыслями в комментариях к опросу в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube. Часть комментирующих отметили, что братские народы (русских, украинцев и белорусов) ссорят между собой.
«Пока только вижу американское рабство», — написал Michael G.
«Я верю только в славянское братство адекватных. Упоротые… независимо от флага никогда мне братьями не будут», — добавил Scoombry.
«Сила славянского братства — это мощь! Если мы все вместе, то хрен нас кто сломит, и поэтому нас пытаются разделить!» — отметил Dmitry L.
«Чего уж «пытаются»? Успешно разделили, и некоторые с этого зарабатывают. А ну границы убери, сколько безработных таможенников и депутатов образуется, и даже министров. Я уже про контрабанду молчу», — ответила Лья С. на реплику Dmitry L.
«Поменяли украинцы славянское братство на кружевные труселя», — отреагировал Виктор А., делая отсылку к одной из участниц майдана 2013 года, которая была запечатлена с плакатом в руках, на котором было написано: «Хочу кружевные трусики и в ЕС».
«Украинцы, русские, белорусы — вместе мы — сила! Всегда [так] было и будет», — пишет Ирина И.
«Хочется верить в такое братство. Но когда читаешь комментарии некоторых, думаешь, а человек адекватный? Очень много злобы, злорадства, зависти. И думаешь, а ведь раньше всё было не так и что случилось с головой, почему такая вражда?» — написала Tatiana S.
«Да. Только у власти совсем другое братство. И славян они стравливают», — добавила Клавдия Ш.
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«Был бы это миф, Запад не раздирал бы по частям!» — отреагировала Ольга.
«Нет никакого братства, некоторые продались янки», — пишет Юрий Х.
«Все народы — и большие, и малые — заслуживают уважения, а для этого нужно понимать и уважать интересы других, не стремиться к превосходству, всегда быть благодарными, стремиться к миру, воспитывать детей в любви и согласии, уважении и взаимопонимании. Если дети не уважают своих родителей, то как они будут готовы жить в мире и согласии с другими народами? Зависть, злоба и нажива затмила умы и сердца многих людей…» — отметила Екатерина Б.
«Братство есть на личном уровне! Но между государствами только свои интересы», — отреагировал Евгений М.
«Ну да, особенно после того, что сделала Украина и Болгария… Но этот путь вы выбрали сами. Хотя нельзя всех людей равнять. Есть хорошие и понимающие, что происходит», — добавил Avgust.
«Смотря какое славянское братство. Болгары тоже были братьями, а вот сейчас хуже врага», — написала Анастасия С.
«Есть притча про веник. Если попробовать связанный сломать, то вряд ли получится, а если связь порушить и по веточке, то останутся одни ошмётки. И ещё гуртом и батька добрэ быты (вместе отца хорошо бить. — О. П.). Вот вам и сила славянского братства. На протяжении многих веков находились славяне, которые забывали про это и получали щелчок по носу», — добавила Irina S.
«Не верю ни в какое братство, кроме одного — духовного. Не может быть мне братом тот, кто прославляет фашизм, для кого СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — герои. Пусть при этом они будут чистокровные славяне», — отметила Ирина Я.
«Славянское братство — это антагонизм американского рабства!» — пишет читатель под псевдонимом Северный Зверь.
«Славяне, не славяне… Когда беда, плечом к плечу становились все национальности и спину друг другу прикрывали. А за границей мы все русские», — добавила Светлана Л.
«Намеренно ссорят нас потому, что СССР показал мощь и влияние всему миру, чтоб этого не повторилось. Сейчас делают из дружественных и братских нам народов злейших врагов», — написал один из читателей.
«Если и есть славянское братство, то без современной Украины», — пишет Iris L.
«Украина сама себе враг. Страну не сшить, а с нациками и с соседями не помириться», — подытожила Antonina K.
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