Киев, , 13:37 — REGNUM Лишь 56% украинцев считают, что Украина в настоящий момент является независимым государством.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова, которые были представлены сегодня, 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Не считают Украину независимой — 39,5% респондентов, остальные не определились по этому вопросу. При этом 67% украинцев считают, что Украина является суверенным государством, а отрицательный ответ дали 26% опрошенных.

Социологи отмечают, что Украину считают независимой большинство жителей только западного (80%) и центрального регионов страны (58%). Вместе с тем, большинство жителей южного и восточного регионов (соответственно 58% и 56%) её таковой не считают. При этом интересно, что суверенным государством Украину считают большинство жителей всех частей — от 83% на западе Украины до 50% на востоке.

Социологи информируют, что исследование проведено с 11 по 16 июня 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов, опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.