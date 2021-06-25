Президент Украины Владимир Зеленский не видит среди политиков конкурентов на случай, если он примет решение идти на второй президентский срок. Об этом украинский лидер заявил в интервью каналу «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедные люди. Это то, что будет меня догонять. Это главные мои конкуренты», — отметил он.

По мнению Зеленского, вопрос о его втором президентском сроке зависит не от него.

«Не от меня зависит… это выбор людей. Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать», — сказал Зеленский.

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Перспективу второго президентского срока Зеленского оценили зрители канала «112 Украина». Своим мнением на данный счет они поделились в комментариях на странице канала в социальной сети Facebook. Многие раскритиковали Зеленского, порекомендовав ему поинтересоваться своим реальным рейтингом.

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«У Наполеона тоже были большие планы, но надеемся, что возмездие его настигнет и расплата не заставит себя долго ждать», — написал Vova A.

Адольф Нортен. Отступление Наполеона из Москвы

«Ющенко и Порошенко тоже так говорили. Народу не нравится власть, и он пытается поменять её на что-то получше, а выходит как всегда», — добавила Илона Е.

«Он говорил, что идет на один срок! Так пусть держит слово!» — пишет Ирина Л.

«Всё по плану! Кандидатов в президенты Украины на следующие выборы будут утверждать США!» — отметила Маргарита П.

«Выбор народа?! Ну, пусть вот просто заглянет в интернет и почитает комментарии, я думаю, ему сразу всё станет ясно… Впечатление такое, что он вообще не в курсе, что в стране происходит», — написала Татьяна М.

«На второй срок… если только пожизненно и в тюрьме строгого режима», — добавил Игорь К.

«Конкурентов, может, и нет, но и за Зеленского голосовать народ не будет», — отреагировала Алена С.

«Вот это самоуверенность! Поражена до глубины души!» — отметила Лена И.

«С самокритикой явно проблема! Он действительно не понимает, что ничего у него не выходит, или притворяется?» — спрашивает Ольга А.

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«Похоже на ситуацию, когда человек сидит за рулём потерявшего управление авто, — страшно от собственного бессилия — и сделать ничего не можешь. Если только выпрыгнуть на ходу…» — добавил Александр Б.

«Ну конечно. Он к этому времени всех пересажает, кроме пороха (Порошенко. — М. Р.). Он ему не по зубам», — написал Tony K.

«Своих хозяев он явно уже не устраивает! Пока не могут подобрать замену. Вряд ли сейчас удастся массово «развести» народ, как развели фильмом «Слуга народа!» — отметила Галя Г.

«Ну прям Наполеон! Если Америка и Англия захотят оставить Вову у руля, так и будет. А для этого нужно еще с большим рвением прислуживать и предавать своего избирателя. Уже многие, наверное, поняли, что от нашего решения не всё зависит и суверенитет страны похож на дырку от бублика», — написал Vlktor O.

Whitehouse.gov Владимир Зеленский

«Такие заявления лишний раз говорят о нездоровых амбициях и завышенной самооценке», — отреагировала Zhanna F.

«Всё по плану. Страну не добили. Население никак не вымрет. Нужен второй срок», — добавила Ludmila P.

«Прежде чем говорить о втором сроке, нужно пережить третий… Я имею в виду отопительный сезон», — отметил Валерий О.

«Тут он не соврал. Трудно вообразить что-нибудь более нелепое на посту президента», — написала Людмила Х.

«Чучело, объяви выборы — узнаешь свой рейтинг. Не тот, что тебе рисуют. Выйди в народ, послушай, как сильно тебя ненавидят. Даже к Пороху такого не было», — пишет Наталья К.

«Тут он прав. По идиотизму и личному пиару у него конкурентов нет», — подытожил Евген Г.

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