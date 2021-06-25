Киев, , 10:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на следующих выборах главы государства.

Об этом он сказал в ходе телеинтервью вечером 24 июня.

«У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что будет меня догонять, потому что я хочу это изменить», — отметил Зеленский.

Также он заявил, что мэр Киева Виталий Кличко уже явно начал свою президентскую кампанию, хотя на самом деле, по мнению Зеленского, ему стоит обратить внимание на свое окружение и на инфраструктуру столицы Украины.

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции 20 мая Зеленский не стал говорить, думает ли он баллотироваться на второй срок, хотя этот вопрос ему задавали несколько раз, в том числе и в контексте ситуации с Кличко.

Согласно обнародованным 24 июня результатам соцопроса, Зеленский с большим запасом выигрывает президентские выборы, если бы они состоялись в ближайшее время.