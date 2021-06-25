Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины вручили подозрение депутату Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илье Киве из-за шапки с советской символикой. Депутат уточнил, что оперативники для вручения повестки пришли в спортклуб, где он занимался.

Нацизм на Украине

«Мой дед — Герой Советского Союза — мной бы гордился! Владимир Александрович, у нас точно не фашистская Германия?» — саркастически спросил он.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице коллеги Ильи Кивы, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Рабиновича. Также инцидент обсудили в телеграм-каналах PavlovskyNews и VESTI. Многие комментирующие раскритиковали сотрудников правоохранительных органов. Кто-то также напомнил о случае в Запорожье, где кассир одного из магазинов была одета в футболку, на которой был изображен Гитлер.

«Идиотизм! Страна, которая не уважает свое прошлое, не имеет будущего!» — написала Анна С.

«Это и есть фашизм», — пишет Николай С.

Dbr.gov.ua ГБР Украины

«Эти работники прокуратуры получают зарплаты из бюджета. Им что там больше нечем заняться?» — не понимает Валентина Ч.

«Следователей на учёт — и в каталажку. Это точно возрождение фашизма», — добавил Николай Л.

«А Кива-то прав! За советскую символику статья, а фашистскую поощряют! Мы точно не фашистское государство?» — спросил Иван С.

«А что сейчас прыгаете? Вы русский язык профукали, Великую Отечественную — тоже. Теперь исполняйте всё то, за что «воздержались»!» — написала Avsilisa U., вероятно, адресовав свой комментарий депутатам фракции ОПЗЖ.

«Страна коррумпированная, утонула в коррупции, никакие законы не работают, а здесь нашли «преступника» и «преступление». Вчера было видео с девушкой, продавщицей в футболке с фото Гитлера. И вот целый день критикуют парня, который сделал ей замечание и позвонил в СБУ. Не девку безмозглую критикуют, а парня! Что такое в стране происходит? За символику победителей под суд, а за распространение фашистской символики что надо делать?» — не понимает Венера П.

«Ну, у тех, кто служил в советской армии, дома такая кокарда есть или звездочка. А что, «всё правильно», убийцу отпускаем, за звездочку наказываем. А с чего взяли, что просто красная звезда — это запрещено? Это не символика, это атрибут формы одежды. А запрещены символы государства: гимн, флаг, герб. Но они притягивают и все значки, и прочее, и прочее. Может, красный цвет отменить. Я так понял, все преступления уже раскрыты», — отметил Сергей А.

«Даже у Шварценеггера такая шапка была…» — пишет Владимир К.

«А зигующих животных, националистов, что рисовали свастики под ОП (офисом президента Украины. — М. Р.) посадили уже?» — поинтересовался Александр.

«Политика навязывания «новой» истории власть до добра не доведет», — отметил Эдуард.

«У меня со службы такая же есть, и я бы с гордостью ее носил бы, а что тут плохого? Это моя молодость!» — пишет Александр Николаевич.

«Не было бы советской шапки со звездой — не было бы и Украины в ее нынешней границе. Но дебилам до этой простой мысли не суждено дойти. Мысли в Украине — самый большой дефицит», — отреагировал Сергей.

«Зеленский уже предал своего деда и думает, что и Кива так же предаст своего деда», — написал А. К.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Верховной раде Украины

«А девочке в футболке Гитлера когда вручат «подозрение»? — поинтересовалась Oksana.

«Получается, действующие исполкомы тоже незаконные, так как имеют советское название. Названия коммунистических улиц сменили, а чего до сих пор рады, исполкомы остались? А если кто против русского языка выступает, так пусть компьютерную клавиатуру выбросит в окно — она тоже на русском…» — написал Aleksander L.

«Кстати, было бы неплохо предъявить обвинение в пропаганде тоталитарных режимов ряду по недосмотру торчащих на Крещатике зданий, усеянных звёздами, как все ушанки мира», — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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