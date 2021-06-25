Посыл из Москвы о доле обязательной вакцинации, который разошёлся по регионам как своего рода новый стандарт по борьбе с коронавирусом, добрался до регионов Поволжья. При этом позиции губернаторов разделились. В частности, московский вариант «обкатывают» на жителях Башкирии и Нижегородской области. Другую сторону заняла Татария, где власти сочли действующие меры достаточными. На них поглядывают другие регионы, наблюдая за развитием ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Решения в части наращивания темпов вакцинации вызывают на местных форумах и в социальных сетях большие дискуссии. При этом многие высказывают мнение, что деление «на привитых и непривитых» — это разделение «и без того расколотого общества», сравнивая это с фашизмом и вспоминая фильм «Кин-дза-дза», где общество делилось на элиту и пацаков в зависимости от цвета штанов.

Вакцинация в Поволжье

В Поволжье первый шаг к наращиванию темпов вакцинации сделал врио губернатора Алексей Русских, который в мае подписал указ об обязательных требованиях для предприятий и индивидуальных предпринимателей: не менее 40% непривитых сотрудников должны быть переведены на «удалёнку», если в штате менее 60% вакцинированных или имеющих антитела. Если больше 60%, то на дистанте должны находиться не менее 10% непривитых сотрудников. После массовых обращений предпринимателей Русских «перенёс» начало действия указа с 1 июня на 1 июля.

Ulgov.ru Алексей Русских

После радикальных действий мэра Москвы Сергея Собянина и последовавших его примеру ряда регионов в Поволжье «локомотивами» введения обязательной вакцинации можно назвать губернаторов-технократов Нижегородской области и Башкирии Глеба Никитина и Радия Хабирова, которые словно конкурируют в изобретательности, принимая ужесточаемые решения.

Опыт этих и других регионов поручил изучить глава Чувашии Олег Николаев, фактически давая сигнал о готовности взять на вооружение предлагаемый путь. Надо полагать, что после 24 июня, когда в регионе отметили главный национальный праздник — День Республики, в том числе с многочисленными массовыми мероприятиями, пойдут по пути ужесточения.

Пока же большинство поволжских регионов выжидает, принимая на своём уровне меры стимулирования для добровольной вакцинации. В этом контексте примечательна ситуация в Татарии, где ретивость управления Роспотребнадзора сдерживает глава республики Рустам Минниханов. По его словам, введённых в регионе ограничений достаточно для профилактики распространения вируса.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

«Мне кажется, принятых нами мер, при их строгом соблюдении, пока достаточно», — сказал Минниханов на совещании 18 июня.

«Смесь самодурства»

В ПФО больше всех отличился башкирский гарант Конституции Радий Хабиров, где с 22 июня непривитым и без справки об отрицательном тесте на коронавирус запретили посещать музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы, а с 29 июня список расширяется за счёт кафе, салонов красоты, парикмахерских, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, санаториев и даже студенческих общежитий. Для получения услуг можно показать справку об отрицательном результате ПЦР-исследовании на COVID-2019, но она будет действительна трое суток.

Его решения вызвали критику в Госдуме. Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал действия Хабирова «дикой смесью чиновного самодурства, неуважения к людям и правового нигилизма».

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24 июня Хабиров начал сдавать назад под предлогом шестикратного роста желающих привиться. Он заявил о том, что сроки ограничений, которые вводятся с 29 июня, могут быть перенесены на 5 июля, но окончательное решение будет принято на оперштабе.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин ввёл ограничения для посещающих массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Так, каждый гость должен иметь сертификат о вакцинации, актуальный отрицательный ПЦР-тест или результат исследований на антитела. Вслед за этим он подписал постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 для работников избранных отраслей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. government-nnov.ru

И этот список — внушительный: торговля, сфера бытовых услуг, индустрия красоты и спорта, общепит, а также сферы транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики. Кроме того, это касается сотрудников МФЦ, театров, кинозалов, правоохранителей и организаторов массовых мероприятий.

В Чувашии последние планёрки в правительстве стали начинаться с обсуждения эпидемической ситуации, порой напоминая заседание оперативного штаба. 21 июня глава региона Олег Николаев фактически не исключил введения обязательной вакцинации по опыту других регионов. Первое действие в этом направлении — заявление о том, что организаторы массовых мероприятия и те, «кто постоянно взаимодействует с большим количеством людей и таким образом несут большую степень общественной опасности, очевидно, должны быть вакцинированы». Тогда он попросил главного санитарного врача «в течение дня» сформулировать предложения.

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«Ку!» с приседаниями»

В Чувашии, как и в других регионах, в топ-повестке в социальных сетях и на форумах остаётся вакцинация. В частности, один из поводов был дан на планёрке в Чебоксарах, где было предложено привлекать к участию в массовых мероприятиях, которых «проводится много», «только вакцинированных». По словам, которые приписывают представителю управления Роспотребнадзора, «если люди хотят участвовать в мероприятиях, пусть вакцинируются — на добровольной основе, пока не введена обязательная вакцинация».

Cap.ru Вакцинация от коронавируса. Чувашия

На чебоксарском форуме «На-связи» это спровоцировало многостраничное обсуждение. Некоторые пользователи поддержали это предложение, считая, что «мысль правильная, но по сути не совсем логичная» — в частности, непонятно, что делать тем, кто только что переболел. Со стороны «антипрививочников» ряд аргументов сводился к тому, что «никто не знает, насколько реально «Спутник» помогает спасти жизнь и здоровье при заражении коронавирусом», потому что данные есть только «на уровне прогнозов». И приводят для примера «полностью привитый Израиль», где «опять обнаруживают вспышки вируса».

«Поэтому принуждать людей прививаться экспериментальной вакциной по меньшей мере неэтично. Только добровольно и с песней», — полагает Snegurochka.

«А статистику по гриппу смотрели? Куда делись болеющие гриппом? Государству выгодно не платить пенсии… Заставят прививаться — возьмут вилы», — пишет Dionss.

«Что бы ни происходило у нас в стране — всё не так. Прививки ещё с марта были доступны всем на добровольной основе и бесплатно. Но никому не были нужны. При обострении ситуации власть настоятельно рекомендует сделать прививки, чтобы не закрывать всё, как в прошлом году, — опять недовольны. Как правильно-то тогда? Принудительно отправить прививаться? Под конвоем?» — высказывает мнение Mailik.

«Нельзя исключать, что какой-нибудь организм от спасительного укола всё равно «вскопытится». Но нести ответственность за последствия прививки никто не собирается. Перле? Роспотребнадзор? Ладыков? Черкесов?» — парирует Лэнгдон.

«В Китае и Европе пошли именно по пути бесковидных зон. Это правильно с экономической точки зрения и не только. Зачем ограничивать людей, которые имеют иммунную защиту от ковида?» — рассуждает Sergey67.

«В СССР бы моментально вакцинировали бы всех чёсом и спасли бы те самым сотни тысяч людей. И ведь никто бы даже и пискнуть не успел насчёт чипизациии и прочей бесовщины», — ударился в прошлое юрашик.

«Но ведь сами же говорят, вакцинация добровольна! И сами же противоречат своим словам!» — возмущён rss21s.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против COVID-19

Другие выражают недоумение, зачем вообще проводить массовые мероприятия, если власти сами же заявляют об ухудшении эпидемической ситуации. Впрочем, угрозу недопуска одни восприняли с облегчением, ссылаясь на то, что тогда можно не идти в «принудительно добровольном порядке», а «смело отмазаться — не вакцинирован, не могу». Другие прогнозируют, что теперь на них «никто не придёт», третьи оценили это как «охоту на ведьм».

«Что делать на этих общественных мероприятиях? Они уже давно ниже плинтуса, с местечковыми исполнителями», — считает пользователь под ником Dehuc.

«Скоро в магазины не будут пускать без прививки», — полагает худшее Werther.

Дарья Драй ИА REGNUM Продавцы и покупатели в масках в магазине одежды

«Колокольчики в ноздри с чипом вставят, а «ку!» с приседаниями никто не отменял», — проводит аналогию с известным фильмом Giga77.

«19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов в Думу. Это массовое мероприятие! А значит, если нет справки о прививке, то «пшёл отсюда и подальше». Только привитые могут проголосовать. Очередная многоходовочка известного гроссмейстера. Шах и мат!» — пишет ic_влад.

Многие предлагают свои новации по ужесточению ограничений и полной «капитуляции вируса». В частности, запретить общественный транспорт, или «идти дальше и делать клеймо на лбу».

«Клеймо кому, привитым или непривитым? Или всем, одним — зелёного цвета, другим — красного», — уточняет Sergey.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Ну лучше пропускать по цвету штанов», — поддержал elik.

«Я что-то пропустил, чиновники уже предлагали выпускать на линии отдельные автобусы и троллейбусы для уколовшихся и не уколовшихся или ещё нет?» — интересуется Atlet.

«Вот читаю и думаю, когда уже «инициативы» от самых одарённых дойдут до лишения гражданства и публичного сжигания паспортов непривитых», — вставляет реплику GIN.

«А ещё уж сразу в ссылку как неугодных государству, что уж», — добавляет Санечка.

«Я уже чемодан подготовил», — пишет Владимир И.

Больше всего эмоций вызвала возможность введения доли обязательной вакцинации по примеру Москвы, сравнивают это с шантажом.

«Хватит уже над людьми издеваться. Это настоящий фашизм — делить людей на два сорта: привитых и нет! Вакцинация должна быть исключительно добровольной!» — оставляет эмоциональный отклик vnil.

«Разделить и так почти расколотое общество?» — оставляет открытым вопрос formula-1.