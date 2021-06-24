Россия всегда хотела вернуть Крым. Воссоединение Крыма с Россией стало возможным из-за государственного переворота на Украине в 2014 году (так называемого майдана), заявила бывший депутат украинского парламента Анна Герман. Об этом 23 июня она рассказала в эфире украинского телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Россия всегда хотела забрать Крым, но Украина вела такую политику ловкую, начиная от Кравчука, Кучмы, позже Януковича. Чтобы не дать возможности, оснований, чтобы не дать причин для конфликта и для «захвата» Крыма, политика в отношении Крыма всегда была очень гибкая… Россия никогда не оставляла надежды вернуть себе Крым. И пока мы вели такую политику гибкую… мы держали в куче и Крым, и Донбасс. И такую политику гибкую нужно было проводить. Майдан спровоцировал все эти процессы… дал России действовать так, а не иначе, напугал людей в Крыму насильной украинизацией и так далее. Я не буду повторять то, что вы знаете», — подытожила Герман.

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Заявление политика обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира в YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что Крым не был украинским и жители полуострова сами избрали свою судьбу в 2014 году.

«А Крым никогда не был украинским! Забудьте о нем. Теперь караульте остальное», — написала Любовь П.

«Когда у РСФСР украл Крым Хрущев, все россияне промолчали. Когда Крым отошёл вместе с Украиной, россияне промолчали, хотя в сердцах многие были против. Т. е. у России украли то, за что её предки проливали свою кровь, и молчали, а украинцы, потеряв чужое, все обнылись. До Днепра нужно всё вернуть России вместе с Одессой. Чтобы с чем пришли, с тем и остались…» — добавил Виктор В.

Никина Хрущев

«Вернуть» в родную гавань. Правильно сказано — «вернуть». Украина все годы своей независимости была Крыму злой мачехой. И как только пьяная мачеха пригрозила пасынку расправой, русский полуостров попросился к маме, и она его приняла с распростертыми объятиями. Жаль… только, что когда-то мама доверила ребенка такой мачехе…» — отметила Anna T.

«Крым никогда и не считал себя Украиной», — отреагировал читатель под псевдонимом Сибирский снеговик.

«Не надо путать теплое с мягким. Крымчане всегда хотели вернуться в Россию. Всё остальное — ваше больное воображение», — отметил Villy V.

«Крым всегда хотел в Россию, и он рад, что там», — отреагировал читатель под псевдонимом Лунный свет.

«Украинские власти никогда не вели никакой «гибкой политики». Всегда использовались два основных инструмента для шантажа (в основном для банального вымогательства денег) — это вопросы, связанные с объектами российского ЧФ (Черноморского флота. — О. П.) в Крыму, и это вопросы транзита российского газа через украинскую ГТС. Киев своего добился — первый инструмент сегодня отсутствует, а второй скоро последует за ним», — пишет Ivan L.

«Вы мне еще за Севастополь ответите!». В каком году это было сказано?» — спросил о фразе из фильма «Брат 2» Олег Т.

«Нет в хуторской культуре уважения к соседям. От того и огребают от соседей время от времени», — добавил один из читателей.

«Скорее, Крым всегда хотел вернуться, ещё с 1950-х. Крым был против выхода из СССР. Крымчане ещё в 1990-е писали российскому руководству о желании войти в состав России, и это тогда, когда в России были очень тяжёлые времена. Но Ельцин был слишком занят, пропивая и продавая страну, и внимания не обратил. Каждый раз, как кто-то на украинском ТВ начинает рассуждать по теме «вот будет у нас жизнь малина — и Крым вернётся», то сразу понимаешь разницу в менталитете. Родина, дорогие господа, не там, где плюшки, а там, где сердце. Поэтому ты готов пройти с ней не только радостные моменты, но даже трудные испытания, если придется», — написала Виктория Д.

«Не забрать, а вернуть своё. Крым никогда себя украинским не считал, даже при Союзе. А уж когда Украина туда базу НАТО решила запустить — это было последней каплей», — добавил читатель Витамин 71.

«А Крым был всегда российским, есть российский и будет всегда российским! Никто не собирался силой забирать — крымчане сами решили для себя этот вопрос! Вам остается забыть про Крым!» — отметил Igor S.

«У так называемой Украины никогда не было таких территорий! В 1654 году Хмельницкий попросился в Россию с территории вокруг Запорожья! И главное! Эти казаки никогда не называли себя какими-то украинцами! Они вообще не знали в то время, что есть такая национальность, как украинец! Тарас Григорьевич Шевченко называл себя малороссом! И он тоже не знал, что существует такая национальность, как украинец! Вывод! Так называемая Украина — это искусственно созданная страна и искусственно созданная нация на Русской земле!» — пишет Владимир Ф.

Тарас Шевченко

«Украины не было до революции. Это искусственно выделенная и сшитая территория России и была отдана под созданную Лениным и большевиками искусственную нацию украинцев. Крыма Украине не видать как своих ушей. На очереди Донбасс и Луганск, за ними Харьков и Одесса. Пора возвращать нашу российскую землю», — отреагировал Юрий Л.

«Вы — как арендатор-алкаш. Всё рас*ерачили, пользовались, ни копейки не вложили, а когда выселили, начали возмущаться, мол, за что такая несправедливость, это же всё моё. Мозг у Украины атрофирован», — отметил Простой Человек.

«Вот именно. Всё начиналось с пасечника (вероятно, речь о Викторе Ющенко, бывшем президенте Украины. — О. П.), потом майдан, дальше логическое завершение действий «дурной политики» властей последних 7 лет…» — подытожил Yuriy.

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Напомним, ранее первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Украина в 1954 году году не хотела принимать Крым, потому что она знала, какие тяжелые времена и финансовые затраты на обустройство территории ждут республику.