Киев, , 20:02 — REGNUM Украина в 1954 году году не хотела принимать Крым, потому что она знала, какие тяжелые времена и финансовые затраты на обустройство территории ждут республику.

Об этом в интервью заявил первый президент страны Леонид Кравчук, его заявление сегодня, 17 июня, цитируют украинские СМИ.

По его словам, в тот момент первый секретарь Компартии Украины Кириченко категорически отказался от Крыма — «у нас же планы, мы не можем».

«Тогда было принято решение Политбюро ЦК КПСС о том, чтобы Крым передать Украине, закрытое решение. Было поручение Верховному Совету РФ и ВС Украины принять соответствующее решение», — рассказал Кравчук.

По его словам, освоение Крыма в те годы обошлось Украине в сумму более 105 млрд долларов, которые были потрачены именно из «украинского» бюджета.

«Речь о расходах на строительство канала, дорог, общественного транспорта, в целом инфраструктуры… это колоссальные деньги. Кроме того, ежегодно принималось решение об обеспечении Крыма продуктами, потому что туристов было много», — отметил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года, по итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России. Власти Крыма отказались подчиняться Киеву после того как в феврале 2014 года на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть.