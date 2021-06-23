После встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина Киеву дали четкий сигнал, что Украину не примут в НАТО, «пока» ее соседом является Россия. Об этом 23 июня в эфире телеканала «НАШ» заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Эти учения [Sea Breeze — 2021] и то, что многие страны согласились принять в них участие… это какие-то бонусы [за то], что нам отказали во вступлении в НАТО… Но лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО, и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения… потому что учения — это не война. Эти учения не приведут к тому, что те, кто участвует в учениях, будут принимать вместе с Украиной участие в военных действиях против… России», — отметил военный.

Вовк также добавил, что Украину не примут в альянс, пока она граничит с Россией.

«Согласно последствиям саммита Путин-Байден, мы должны четко понять, какой посыл нам дали, — пока у нас на востоке сосед такое государство, которое имеет название Российская Федерация, то мы в НАТО не будем», — заключил он.

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Заявление украинского офицера обсудили на странице телеканала «НАШ» в социальной сети Facebook, а также в сообществе YouTube-канала «НАШ». Многие отметили, что для Киева вступление в НАТО равнозначно объявлению войны с Россией.

«Сейчас Зеленский продаст землю Украины, и они нам уже не будут соседями», — отметил Stanichnik.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинско-амриканские учения Sea Breeze в 2016 году

«Только до «наших» это никак не дойдет, — как горохом об стенку», — написала Larisa Ivanovna.

«Срочно перенести страну!» — иронизирует Татьяна Д.

«Ну тогда ждите новоселье России», — добавила Ludmila M.

«А если вступите в НАТО, а всё равно не запануете (не станете господствовать. — М. Р.), куда дальше-то вступать будете?» — спросил Serdce Danko.

«А зачем вам тогда в НАТО? Ради понтов?» — не понимает Евгений П.

«А они всё равно хотят в НАТО, и, я думаю, западные партнёры их хотят видеть в НАТО, но боятся. И, видимо, это кино будет идти, пока что-то таки плохое не случится», — пишет Perfect Blue.

«Логично. Пока у нас такой сосед с востока, мы не будем в НАТО — значит, никогда», — отреагировала Марина В.

«Если не нравится сосед, собирайте пожитки и дрейфуйте к берегам Америки!» — призвала Елена С.

Dpsu.gov.ua Пограничный пункт пропуска на украинско-российской границе в Дергачёвском районе Харьковской области Украины

«Так переезжайте. И не будет такого соседа. Сразу примут в НАТО», — добавил читатель под псевдонимом Марк Твен.

«Украинское НАТО — это объявление войны России. Если вы захотели войны, то милости просим», — написал один из читателей.

«Хотите попробовать, попробуйте! Вам не жалко свой народ?» — спросила Lara S.

«Неужели не хватает мозгов понять, что если начнётся замес, то ничего живого не останется. Не получится сидеть и наблюдать за войнушкой, — умрём все и всё будет заражено», — отреагировал Лев П.

«Дали четкий сигнал, что Украина никогда не будет в НАТО. Мне интересно, сколько раз НАТО должен указать Украине на дверь, чтобы дошло до селюков?» — поинтересовался Олег Т.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Придется селюкам объявлять настоящую войну России. Но они скорей кинут свою страну и поедут унитазы в Италии мыть, чем будут воевать», — добавил Андрей.

«Да из Украины народ бежит в разные страны, лишь бы не в этом дурдоме!» — подытожила Татьяна П.

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