23 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили инцидент в территориальных водах России с участием британского эсминца Defender. Российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца ВС Великобритании, нарушившего российскую границу в Черном море.

Оксана Переможенко, , 17:31 — REGNUM Российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца Defender ВС Великобритании, который нарушил российскую границу в Черном море, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, британский эсминец пересёк государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.

ВВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инцидент обсудили в сообществе украинского телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube, а также в телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что не нужно было британскому военному кораблю входить в территориальные воды России. Россия поступила верно. Обошлось предупреждением.

«Ну не все же должны перед ними на коленях стоять. Спасибо погранцам», — написал Виктор.

«Палубу отмывать поплыли, тоже в бутырку хотели», — смеется PA com, намекая на инцидент с украинскими моряками.

«Ну наконец-то… давно было пора», — отметил Роман К.

«Жаль только попугали, но памперсы, наверное, поменяли», — добавил Изя Ф.

«Эти англичане дождутся… Они в конце спровоцируют так, что от их островка и места мокрого не останется», — пишет kerier1911.

«Да, это вам не на «самой мощной в Европе» надувной флотилии милостыню по миру просить…» — добавил Рома.

«Ну и правильно сделали — пусть не лезут», — написала Милена.

«Встречали фейерверками наших британских друзей. Что такого?» — иронизирует Alex Kl.

«Ну, команда корабля в полном составе рапорт об увольнении со службы уже подала? Или еще думают?» — поинтересовалась Элла Д.

«Что там делает британское корыто? Что оно там забыло?» — не понимает Николай К.

«Топить их нужно было, а не пугать», — отреагировал Евгений М.

«А вчера колониальное правительство хвасталось, что паны приплыли в Одессу, аж на коленях стояли от радости», — отметил Den.

«Наверное ж, было 3 предупреждения словами. На английском, русском и дебильном», — добавил Санек.

«Шо, еле корабль унесли с чужой территории? А нехрен лазить там, где не надо», — пишет Анатолий.

«Украина вместе со своими хозяевами доиграются. Мало того, что уничтожили экономику, довели народ до нищеты, возродили нацизм, так еще хотите превратить страну в руины. Война будет на территории Украины, а не Англии и Америки. До чего же вы глупые», — отреагировала читательница Goldinessa Gold.

«Англосаксы не переносят нас, славян, на генетическом уровне, они будут всегда делать гадости нам, я имею в виду Украину. Вот просто наши рагули этого не понимают, им счастье работать на конюшнях в Британии», — отметил Влад К.

Британский эскадренный миноносец «Дефендер» CPOA(Phot) Thomas McDonald

«И кто захватчик? Эта заморщина так и лезет, и лезет. А все прут, что РФ нападает. Не дают покоя», — добавила Валя Л.

«Нечего шнырять у чужих берегов! Предупредили, а в следующий раз получат как положено!» — отметила Ирина М.

«Признали, что это территориальные воды РФ и Крым — это РФ», — пишет Serg K.

«Это путинское «выбьем зубы» в действии. Шутки кончились», — написала Дончанка Донецкая.

«Правильно поступили россияне. Нефиг лезть на чужие территории! Мало попугали!» — отреагировала Ирина П.

«Стоп! А где наши надувные? Почему не вступили в бой с «агрессивным агрессором»? Непорядок!» — шутит Екатерина П.

«Это вам не украинский флот на надувных лодках», — добавил Андрей С.

«В следующий раз подлежит уничтожению. Уже предупреждён», — отметил Николай М.

Мыс Фиолент (сс) Слива Анжелика

«Англичанка-островитянка не меняется — так и норовит сунуть свою кислую морду туда, куда не надо. Пока предупреждение получила. Ещё раз сунется, увидит, что будет. И к слову, она стремится взять Украину под свой протекторат. Денег-то нет, проблем на острове куча, а тут такой кусочек недообворованный», — пишет Iris L.

«Меня настораживает, что шалят эти последователи не у себя под боком, а рядом с украинскими берегами», — отреагировал Александр.

«Я так понимаю, что бриты думали тоже, что Крым — это Украина?» — смеется читатель под псевдонимом Греческий огонь.

«При нас британские корабли могут ходить в наших водах, как у себя дома. Хотя… почему «как?» — задумалась Екатерина.

«Британцы повели себя, как и во время войны, — трусливо поджали хвост», — добавила Людмила.

«Почему русские такие сильные?» — не понимает trs.

«Как всегда, им не оставляют выбора», — ответил Roman на реплику trs.

«Доиграются, затопят, плакать будут», — отреагировал Figaro.

Большой десантный корабль «Цезарь Кунников» (БДК-64) у берегов Севастополя Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Хайли лайкли придется делать химчистку. Украине и украинцам как вообще, когда в их водах, как в своих, разгуливают чужие корабли, реализуя свои тактические и геополитические задачи? Субъектностью и не пахнет», — отметила Марина.

«Ну что, пора Америке размораживать военную помощь Украине, так считаю», — подытожил Серж Ч., напоминая о 100 млн долларов, которые недавно заморозили США.

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