Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники отметили особенность даты (22 июня), подчеркнув важность «исторической ответственности за преступления нацизма и сохранения памяти о человеческих жертвах».

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

В ходе разговора Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости. В свою очередь, федеральный канцлер пригласила главу Украины осуществить в ближайшее время визит в Берлин — «для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений и процесса мирного урегулирования в Донбассе».

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а также в сообществе телеканала НАШ в видеохостинге YouYube. Многие восприняли приглашение Зеленского в Германию как своеобразный «вызов на ковер».

«Меркель зовет Зеленского не на переговоры, а давать указания что делать…» — написала Nina K.

Gov.ua Владимир Зеленский и Ангела Меркель

«Зеленского к завучу вызвали после нахлобучки директора, который провел беседу в гороно», — иносказательно отметил Денис Л.

«Не запросила (в переводе с украинского пригласила — О. П.), а скорее вызвала донести до Зеленского решение Байдена», — считает Роман К.

«Что, за*ранца на ковёр вызывают? Вот и результат встречи Путина и Байдена! Будут песочить и денег не дадут! Что, умники, на крючке?» — отреагировал Павел К.

«Главу «суверенного государства» на ковер, а потом родителей вызовет», — смеется Игорь В.

«Пусть едет! Может быть, Меркель ему мозги вставит!» — добавила Людмила Михайловна.

«Немцы вызывают холопа на ковер? Странно, в Киев, вижу, никто ехать не спешит», — отметил Dima M.

Sajmon~commonswiki Вид на Киев

«Мальчика вызвали на ковёр! Воспитывать будут?» — поинтересовалась Надежда К.

«А то, что по улицам городов ходят с файерами националисты, Вова расскажет?» — поинтересовалась Ирина Х.

«Зато Зеленский сегодня зас*ал написать «Великая Отечественная война», написав что-то там про «часть Второй мировой». Ну да, а то офис придут разрисуют», — напомнил Константин П.

«Меркель затрещин накидает», — написал Serg G.

«Ну если Зеленский планомерно повторяет то, что говорил и делал Порошенко, то бабке Меркель он расскажет, как украинцы освободили пол-Европы. Тот ведь так трактовал «1-й Украинский фронт» и другое, — раз Украинский, значит из украинцев. Ну, а «Ленинградский», стало быть, из ленинградцев», — добавил Dmitry.

President.gov.ua Петр Порошенко

«Она ему ещё раз расскажет, кто все-таки войну развязал. Может, получится», — пишет NaSi.

«Почти в стиле «будете у нас на Колыме — заходите. Нет. Уж лучше вы к нам», — отметила Елена Л.

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«Поездка Зеленского к Меркель — это будет очередная оплеуха… Посмотрите на экономические показатели Германии, посмотрите на размер ее ВВП, посмотрите на ее влияние на мировую политику… По сути это глава Евросоюза, они определяют и задают тон… Посмотрите его (Зеленского — О. П.) поездки в Европу. Макрон не выходит с ним на совместную пресс-конференцию, находясь у себя, в одном и том же здании…» — отметил бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ», напомнив также, как пресс-службе президента Украины пришлось исправлять пресс-релиз по итогам телефонного разговора Байдена с Зеленским из-за того, что офис украинского президента позволил себе немного «приврать».

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